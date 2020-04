No tuvo miedo ante el resultado, solo le preocupaba su enfermedad preexistente: la hipertensión. Lo peor llegó al tercer día de la hospitalización: "Se me desató una tos incontrolable, a toda hora y sin respiro. Necesité algunas horas de oxígeno porque no saturaba bien. Después vino la diarrea y la picazón en los ojos. Todos síntomas desconocidos hasta el momento por los especialistas”.