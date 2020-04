Como Carlos ya tenía comprados los tickets de avión, con fecha de regreso para el 5 de mayo, se mantuvo firme en sus planes. “ Me dijo que no me preocupara demasiado por el coronavirus porque él creía que no iba a ser para tanto. Mi miedo era que se le complicara la vuelta, pero él insistía en que todo este tema no iba a durar mucho” , relató a Infobae Omar Orazi, propietario del hotel situado en la calle Ovidio Lagos al 500.