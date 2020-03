– En primera instancia yo recuerdo vivir mi vida así, el primer año de Lautaro por ejemplo fue un año incluso no importaba lo que hiciera todo me salía mal, todo con Lautaro era imposible, era imposible salir, no le podía cambiar el pañal, él estallaba en una crisis nerviosa, y gritaba como si lo estuviesen matando, solo dormía en ciertos momentos, no tenía como una succión. Entonces tomar la mamadera era imposible para él, se enojaba conmigo, no podía soltar el chupete de la boca, y a medida que iba creciendo nos iban planteando diferentes de cosas que tenía que hacer en esa etapa. Yo recuerdo una situación, pero tan boba y yo no sabía exactamente qué hacer: conseguir que Lautaro se sentara a la mesa y que empezara a comer, la verdad que lo sentábamos como podíamos. Se quedaba un poco, no había cómo darle en la boca… El pediatra nos dijo: “Bueno, su hijo es un caprichoso”. Pero en mi cabeza decia “Lautaro llora en mi casa, no habla, no toca objetos”. Si él quería un objeto me agarraba una mano y me la llevaba hasta el objeto para que lo agarrase yo y lo miraba. ¿Es muy extraño, viste? Es muy difícil explicar, porque también es muy sutil. Uno no sabe cuáles son las características del autismo del pibe cuando nace, uno no sabe si los pibes están sólo moldeados a eso. Pero todo ser humano no viene entero y viene con un aprendizaje o por lo menos con la intención de ese aprendizaje. Las personas venimos con una intención de comunicarnos con el mundo. Por eso el bebé la mira a la mamá como la mamá mira al bebé y el nene explora y primero se lleva la mano al ojo, después a la nariz o a la boca. Esas cosas pasan con tus hijos, vos ves y cualquier bebé funciona así.