“Tenemos que cuidarnos todos sobre todo en esta etapa para que no entre la infección. Los que provienen de países que tienen la pandemia muy desarrollada son los que traen el virus, y el virus no viaja solo, viaja en personas”, justificó el funcionario. “Esta medida inclusive es para ellos mismos, porque si están contagiados a quienes primero contagian es su núcleo más cercano y sus familiares. La medida es antipática, pero pensamos en el conjunto, y cuando se piensa en el conjunto algunos no quedan conformes”.