Hace unos meses, un usuario comenzó a seguirme en Twitter. Comentó varios de mis tweets con datos que remitían a mi infancia y deduje que no podía ser otro que Fabián. Ayer, en medio de la preocupación creciente por cómo abastecer de alimentos a mis viejos, lo contacté por mensaje directo. Le pregunté si él iba a visitar a su madre a la casa de al lado de la de mis viejos. Tenía la intención de pedirle ayuda. Me contó que había vuelto a vivir allí porque se había separado y porque debía cuidar a su mamá, de 88 años. Me dijo que la noche anterior había saludado a mis viejos desde la vereda y que vio que estaban bien. Le pedí por favor si podía ir a hacerles unas compras.