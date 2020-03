De Pedro llegó al predio de San Miguel sin custodia y vestido de 'fajina’ (jean, zapatillas y remera negra) pero lo hizo en su rol de Ministro del Interior y no como militante de HIJOS, agrupación en la que militó dos décadas atrás cuando además era estudiante de Derecho. Si lo pensó, no hizo mención a los terribles sucesos ocurridos en ese sitio y si no estrechó ninguna mano fue más por su obsesión actual por ganarle la batalla al coronavirus y hacer caso a cada recomendación que por la historia reciente. Por lo mismo Rossi ya se acostumbró al saludo marcial antes que a dar la mano, un abrazo o un beso.