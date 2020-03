Mi secretaria llamaba todos los días a la de Ginés. Cuando vi que no me daba bola, le pedí que me indicara a alguien como interlocutor. Pero nunca me contestó. Yo nunca me peleé con Ginés, para mí era una persona apreciada y toda mi actitud era de cooperación. Sentía que era una obligación hacerlo: es más, hubiera sido harto condenable para mí no hacerlo. Insistía sólo a esos efectos, porque me parecía fundamental que tuviera en claro, no los elementos médicos, porque obviamente no iba a ser yo quien lo informara médicamente, pero estaba este dato de entender que China no era un país lejano: esa era la clave. Había que entender que nos estaba pasando muy cerca y que, inexorablemente, nos iba a ocurrir.