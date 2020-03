La medida no fue bien recibida por algunos conductores. Al ver el paso bloqueado, uno de los automovilistas descendió de su vehículo y mantuvo una discusión con los manifestantes. “Flaco, no hay nadie”, les dice, tratando que lo dejen seguir su camino. “¡Qué venís a gritar acá!”, le reprochan. “No me estás hablando bien”, los acusa.