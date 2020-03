No estoy escribiendo con afán de ser juez. Yo también fui a un supermercado, yo también compré productos de primera necesidad y yo también cometí irresponsabilidades compartiendo actividades sociales durante la semana pasada cuando como sociedad no queríamos ver que estamos todos juntos en este barco enfrentando un tsunami que podría llegar a tener proporciones catastróficas, y que aún no alcanzamos a ver. Lo sentimos, está viniendo, pero aún no lo vemos. Recién será palpable cuando empecemos a contar a nuestros muertos.