-Hay que minimizar la circulación de la gente, eso es fundamental. Y segundo, el distanciamiento social. Si se mantiene el transporte, la gente no va a a estar a un metro y medio de distancia unos de otros. Se le puede poner barbijo a todo el mundo, pero si no se mantiene el distanciamiento social, nos vamos a quedar a mitad de camino. Por eso la idea no es que se vaya a veranear a Mar del Plata o Las Toninas, sino que se quede en la casa. Porque el virus al no tener a quien contagiar, empieza a perder contiagiabilidad.