Este tipo de normas son necesarias para evitar males mayores. Podemos pensar en: a) declaración de la emergencia laboral para todo el país con las consecuencias que se regulen para sostener el trabajo; b) agilizar el trámite del 223 bis de la LCT; c) en contexto del 223 bis o de cualquier otro acuerdo para paliar la situación, que se declare que la pandemia ha generado un contexto de fuerza mayor no imputable al empleador, al menos respecto de cualquier medida de suspensión que tienda a conservar el empleo, hasta tanto se controle el problema (aquí se pueden excluir determinadas actividades, o encontrar algún mecanismo que sin apartarse del objetivo de agilizar acuerdos, los limite en forma lógica); d) cuando la empresa concurre o con los gremios o con los trabajadores en forma individual a una presentación con un convenio de éste tipo, la homologación del acuerdo debe ser automática (a lo sumo, se podrá generar algún requisito que se entienda necesario, pero que sea de confrontación inmediata a la presentación); e) Reducción drástica de contribuciones patronales (con las salvedades que el Gobierno pueda entender que correspondan); f) ampliar a todas las actividades afectadas la posibilidad de otorgar vacaciones durante cualquier época del año; g) disponer que se legalice mientras transcurre la crisis la posibilidad de reducción unilateral de la jornada de trabajo, y que sin necesidad de acuerdos se le abone a los trabajadores en forma proporcional en ese caso (se puede limitar esta circunstancia, y otra vez, se podría excluir a determinadas actividades no afectadas); h) regulación del REPRO en función de la crisis; i) asimismo existen una serie de medidas económicas (soy abogado laboral y me eximo de explayarme sobre el tema) que podrían ayudar a las empresas en crisis como por ejemplo la eximición del pago de determinados impuestos que suponen un ingreso que no se está produciendo, etc.