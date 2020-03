El caso de la jueza, con sintomas compatibles con coronavirus, se suma a otro episodio que tuvo lugar el martes en la Capital Federal cuando se desalojó la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) –donde trabajan unas 60 personas– , luego de que una empleada, que había viajado al exterior, presentara un fuerte estado gripal. La mujer, llamada María Laura, se presentó junto a su hijo en el hospital Muñiz, por indicación del jefe del cuerpo de médicos de la Procuración General de la Nación. Allí le indicaron que si bien presentaba sólo alguno de los síntomas -no todos- propios del COVID-19 (los cuales también son compatibles a la gripe) y ella no había transitado por los países de riesgo se decidió que el estudio no se le realizaría y que debía realizar la cuarentena de 14 días prevista en el protocolo que estableció el Departamento Epidemiológico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.