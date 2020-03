Según J. (un estudiante de la universidad que prefiere no revelar su nombre) el joven dijo que había llegado a la Argentina hacía diez días y que, desde la institución, no le habían advertido acerca de las medidas de aislamiento. A partir de ese momento, los alumnos que llegaron a la UADE para estudiar bajo el Programa de Intercambio, comenzaron a ser blanco de desconfianza. Y no solo ellos: alumnos que vacacionaron en el exterior también.