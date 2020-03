“La recomendación que se suma a la población es no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus (Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur) y un trabajo fuerte de aislamiento social para mayores de 65 años”. También pidieron “minimizar el contacto de personas que hayan llegado de viaje”, agregó la funcionaria. En esa línea, señaló que si bien se trata de un fenómeno dinámico, por ahora no hay “circulación local” de la enfermedad : todos los casos positivos corresponden a personas que viajaron al extranjero. No obstante, aclaró que “están están planeadas medias para la fase de mitigación, en caso de que empiece a circular”.