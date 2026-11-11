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República Checa vs. España: hora y dónde ver en Colombia al campeón del mundo en acción por la Nations League

El equipo de Luis de la Fuente busca conseguir este trofeo que le fue esquivo en la edición de 2024 ante Portugal

Mikel Merino es una de las grandes figuras de los campeones del mundo (Vincent West-REUTERS)
Mikel Merino es una de las grandes figuras de los campeones del mundo (Vincent West-REUTERS)
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La acción de la fecha FIFA regresó y con ella el retorno a las actividades en la UEFA Nations League.

Por esta razón, la selección de España, vigente campeona del mundo, tendrá una visita importante a República Checa para seguir con su invicto de 11 partidos sin perder en todas las competencias (contando la Copa del Mundo).

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Rodri es otro de los futbolistas clave para la selección de España (Vincent West-REUTERS)
Rodri es otro de los futbolistas clave para la selección de España (Vincent West-REUTERS)

El partido se jugará el 12 de noviembre de 2026 a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia) en el estadio epet Arena de Praga y se podrá ver a través de ESPN 3 y de Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será el Montenegrino Nikola Dabanović, mientras que en el VAR lo acompañará el polaco Tomasz Kwiatkowski.

España llega a este duelo como líder de su zona y con altas posibilidades de disputar las semifinales de la competencia (el famoso final four) ya que le saca tres puntos de ventaja a Inglaterra y su rival por el momento no tiene victorias en la competencia.

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A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones:

  1. España: 12 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +7) - clasifica a los cuartos de final
  2. Inglaterra: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +11) - clasifica a los cuartos de final
  3. Croacia: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -10) - jugaría repechaje para no descender a la Liga B
  4. República Checa: 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -8) - descendería a la Liga B

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

República Checa

Los checos vienen de una dura visita ante Inglaterra en Wembley (imágenes en acción vía Matthew Childs-REUTERS)
Los checos vienen de una dura visita ante Inglaterra en Wembley (imágenes en acción vía Matthew Childs-REUTERS)

El cuadro que hará las veces de local cayó goleado por 3-0 ante Inglaterra en el estadio de Wembley, el 6 de octubre de 2026.

Con el autogol del defensor Vladimir Coufal al minuto 27 y el doblete de de Harry Kane al 40 y 57 de partido, los dirigidos por Thomas Tuchel tomaron confianza y dejaron relegados a los checos a la zona B.

En lo que se refiere al último juego que disputaron como locales, hay que ir la 26 de septiembre de 2026: allí perdieron por 1-2 ante Croacia. EL primer gol llegó por medio de Luka Modrić al 47 de partido, pero al 54, el volante Adam Karabec empató las acciones.

Para el minuto 77, Mario Pašalić colocó el 1-2 final y confirmó el descenso de los checos.

A continuación, así vienen los locales en sus últimos cinco partidos:

  • 6 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: Inglaterra 3-0 República Checa
  • 3 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: España 3-1 República Checa
  • 29 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: República Checa 0-2 Inglaterra
  • 26 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: República Checa 1-2 Croacia
  • 24 de junio de 2026 - Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica: República Checa 0-3 México

España

España logró una victoria clave ante Croacia en la fecha pasada (Antonio Bronic-REUTERS)
España logró una victoria clave ante Croacia en la fecha pasada (Antonio Bronic-REUTERS)

Por los lados de la selección de España, en su última salida, venció por 1-2 a Croacia en el estadio Poljud de Split, el 6 de octubre de 2026.

Pese a ir perdiendo con el gol de Ivan Perišić al minuto 17 de juego, los dirigidos por Luis del a fuente remontaron el juego con doblete de Mikel Merino al 61 de partido y al 88.

Así viene la campeona del mundo en sus últimos cinco juegos:

  • 6 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: Croacia 1-2 España
  • 3 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: España 3-1 República Checa
  • 29 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: España 4-1 Croacia
  • 26 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: Inglaterra 2-3 España
  • 19 de julio de 2026 - Final Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: España 1-0 Argentina
España se hizo fuerte en su último partido ante los checos (Vincent West-REUTERS)
España se hizo fuerte en su último partido ante los checos (Vincent West-REUTERS)

En lo que se refiere al último encuentro, disputado el 3 de octubre de 2026, la “Roja” derrotó por 3-1 a los checos en el estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo (casa del Real Oviedo.

Lamine Yamal anotó al 6 de partido y Rodri colocó el 2-0 al 35 de partido. El descuento de República Checa llegó al 69 de partido con el gol de Jiri Slama y Mikel Merino cerró las acciones de juego al 89.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos:

  • 3 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: España 3-1 República Checa
  • 12 de junio de 2022 - UEFA Nations League: España 2-0 República Checa
  • 5 de junio de 2022 - UEFA Nations League: República Checa 2-2 España
  • 13 de junio de 2016 - Eurocopa: España 1-0 República Checa
  • 7 de octubre de 2011 - Eurocopa: República Checa 0-2 España

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