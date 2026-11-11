República Checa vs. España: hora y dónde ver en Colombia al campeón del mundo en acción por la Nations League

Mikel Merino es una de las grandes figuras de los campeones del mundo (Vincent West-REUTERS)

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La acción de la fecha FIFA regresó y con ella el retorno a las actividades en la UEFA Nations League.

Por esta razón, la selección de España, vigente campeona del mundo, tendrá una visita importante a República Checa para seguir con su invicto de 11 partidos sin perder en todas las competencias (contando la Copa del Mundo).

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Rodri es otro de los futbolistas clave para la selección de España (Vincent West-REUTERS)

El partido se jugará el 12 de noviembre de 2026 a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia) en el estadio epet Arena de Praga y se podrá ver a través de ESPN 3 y de Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será el Montenegrino Nikola Dabanović, mientras que en el VAR lo acompañará el polaco Tomasz Kwiatkowski.

España llega a este duelo como líder de su zona y con altas posibilidades de disputar las semifinales de la competencia (el famoso final four) ya que le saca tres puntos de ventaja a Inglaterra y su rival por el momento no tiene victorias en la competencia.

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A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones:

España: 12 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +7) - clasifica a los cuartos de final Inglaterra: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +11) - clasifica a los cuartos de final Croacia: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -10) - jugaría repechaje para no descender a la Liga B República Checa: 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -8) - descendería a la Liga B

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

República Checa

Los checos vienen de una dura visita ante Inglaterra en Wembley (imágenes en acción vía Matthew Childs-REUTERS)

El cuadro que hará las veces de local cayó goleado por 3-0 ante Inglaterra en el estadio de Wembley, el 6 de octubre de 2026.

Con el autogol del defensor Vladimir Coufal al minuto 27 y el doblete de de Harry Kane al 40 y 57 de partido, los dirigidos por Thomas Tuchel tomaron confianza y dejaron relegados a los checos a la zona B.

En lo que se refiere al último juego que disputaron como locales, hay que ir la 26 de septiembre de 2026: allí perdieron por 1-2 ante Croacia. EL primer gol llegó por medio de Luka Modrić al 47 de partido, pero al 54, el volante Adam Karabec empató las acciones.

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Para el minuto 77, Mario Pašalić colocó el 1-2 final y confirmó el descenso de los checos.

A continuación, así vienen los locales en sus últimos cinco partidos:

6 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: Inglaterra 3-0 República Checa

3 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: España 3-1 República Checa

29 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: República Checa 0-2 Inglaterra

26 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: República Checa 1-2 Croacia

24 de junio de 2026 - Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica: República Checa 0-3 México

España

España logró una victoria clave ante Croacia en la fecha pasada (Antonio Bronic-REUTERS)

Por los lados de la selección de España, en su última salida, venció por 1-2 a Croacia en el estadio Poljud de Split, el 6 de octubre de 2026.

Pese a ir perdiendo con el gol de Ivan Perišić al minuto 17 de juego, los dirigidos por Luis del a fuente remontaron el juego con doblete de Mikel Merino al 61 de partido y al 88.

Así viene la campeona del mundo en sus últimos cinco juegos:

6 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: Croacia 1-2 España

3 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: España 3-1 República Checa

29 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: España 4-1 Croacia

26 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: Inglaterra 2-3 España

19 de julio de 2026 - Final Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: España 1-0 Argentina

España se hizo fuerte en su último partido ante los checos (Vincent West-REUTERS)

En lo que se refiere al último encuentro, disputado el 3 de octubre de 2026, la “Roja” derrotó por 3-1 a los checos en el estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo (casa del Real Oviedo.

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Lamine Yamal anotó al 6 de partido y Rodri colocó el 2-0 al 35 de partido. El descuento de República Checa llegó al 69 de partido con el gol de Jiri Slama y Mikel Merino cerró las acciones de juego al 89.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos:

3 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: España 3-1 República Checa

12 de junio de 2022 - UEFA Nations League: España 2-0 República Checa

5 de junio de 2022 - UEFA Nations League: República Checa 2-2 España

13 de junio de 2016 - Eurocopa: España 1-0 República Checa

7 de octubre de 2011 - Eurocopa: República Checa 0-2 España