Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

El cuadro "Tiburón lamentó el fallecimiento del exjugador argentino en sus redes sociales (@JuniorClubSA-X)

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Carlos Babington, el exfutbolista argentino de 77 años que integró a Junior de Barranquilla en 1983, murió el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Buenos Aires. Referente de Huracán y mundialista con la selección argentina en Alemania 1974, dejó en el club colombiano una campaña de goles poco habitual para un mediocampista ofensivo y contribuyó al subcampeonato nacional que clasificó al equipo a la Copa Libertadores de 1984.

Con la camiseta rojiblanca disputó 34 partidos y convirtió 26 goles, un promedio de 0,76 tantos por encuentro. Su producción lo acercó a los registros de un delantero, pese a que su posición estaba asociada a la creación de juego.

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La noticia fue confirmada por Club Atlético Huracán, que despidió a quien definió como uno de los grandes futbolistas argentinos. La institución recordó que Babington fue campeón en 1973, además de desempeñarse como técnico y presidente del club.

El paso por Barranquilla y la clasificación continental

El cuadro "Tiburón lamentó el fallecimiento del exjugador argentino en sus redes sociales (@JuniorClubSA-X)

Babington llegó a Junior en el tramo final de su carrera, después de sobresalir en el Huracán campeón de 1973 dirigido por César Luis Menotti. También jugó en Alemania para SG Wattenscheid 09 y en la liga militar de Estados Unidos con Tampa Bay Rowdies.

El club barranquillero señaló que el argentino “vistió la camiseta rojiblanca en 1983 y dejó su huella en la historia del equipo”. Junior añadió que aquel plantel alcanzó el subcampeonato del fútbol colombiano y obtuvo el boleto para la Copa Libertadores del año siguiente.

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Su visión periférica, el manejo de la pelota detenida, la inteligencia táctica y su estilo dentro del campo le dieron el apodo de “El Lord del Fútbol”. La hinchada rojiblanca lo identificó rápidamente como uno de los extranjeros de mayor talento que pasó por la institución.

El volante decidió retirarse como jugador tras aquella temporada en Barranquilla. Junior expresó que Babington siempre guardó un recuerdo especial de su paso por la ciudad y transmitió sus condolencias a sus familiares, amigos y al fútbol argentino.

Este fue el mensaje de condolencia que publicó el cuadro “Tiburón”:

“Junior FC lamenta profundamente el fallecimiento del exfutbolista argentino Carlos Alberto Babington, quien vistió la camiseta rojiblanca en 1983 y dejó su huella en la historia del equipo barranquillero.

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Conocido como El Lord, Babington fue un talentoso mediocampista ofensivo, integrante de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 1974 y una de las figuras del histórico Huracán campeón de 1973.

Durante su paso por Junior hizo parte del equipo que alcanzó el subcampeonato del fútbol colombiano en 1983 y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores de 1984.

Hoy despedimos a un jugador que hizo parte de nuestra historia y que siempre guardó un especial recuerdo de su paso por Barranquilla.

Paz en su tumba y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y al fútbol argentino.

Descansa en paz, Carlos Babington".

Así fue el recorrido de Carlos Babington a nivel profesional

El director técnico Carlos Babington permanece de pie en el banquillo de suplentes durante un partido de Huracán en 2001. (Fotobaires)

Carlos Babington murió a los 77 años después de una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras históricas de Huracán, campeón del Metropolitano de 1973, integrante de la selección argentina en el Mundial de Alemania 1974, entrenador y presidente del club de Parque Patricios.

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Su vínculo con el “Globo” (apodo de Huracán) atravesó más de cinco décadas y tuvo etapas de reconocimiento, conflictos y distanciamiento con parte de la dirigencia y los hinchas. Aun así, el ex mediocampista mantuvo hasta sus últimos años una presencia activa en los debates sobre la historia de la institución.

El Club Atlético Huracán confirmó el fallecimiento mediante un mensaje en redes sociales:

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”.

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La Asociación del Fútbol Argentino también expresó sus condolencias. El presidente de la entidad, Claudio Tapia, escribió:

“Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, figura y gran emblema del fútbol argentino, que supo vestir la camiseta de nuestra Selección. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos”.

Babington en Parque Patricios con la camiseta de Huracán (Domiño público - wikimedia Commons)

Babington debutó en la primera división de Huracán en 1969, después de una breve etapa en las inferiores de River Plate, donde se desempeñaba como defensor. Más tarde se probó en el club de Parque Patricios, ingresó a las divisiones juveniles y encontró el lugar con el que se identificaba desde niño.

Hincha de Huracán y admirador del peruano Miguel Loayza, tuvo su estreno oficial frente a Deportivo Morón en la cancha de Vélez Sarsfield. Sus primeros años en el plantel profesional fueron de búsqueda hasta que César Luis Menotti le dio continuidad y una función decisiva en el mediocampo.

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“Usted dentro de mi equipo va a ser titular y quiero que sea el conductor”, recordó Babington en una entrevista con TN en 2024, al evocar las palabras de Menotti antes de consolidarlo en la formación principal. Zurdo y creativo, se distinguía por la conducción, la circulación de la pelota y sus llegadas al área rival.

El equipo de 1973 sumó 46 puntos en 32 partidos, con 19 triunfos, ocho empates y cinco derrotas. Marcó 62 goles, recibió 30 y terminó cuatro unidades por encima de Boca Juniors.

Junto con Miguel Brindisi, René Houseman, Omar Larrosa, Alfio Basile y Jorge Carrascosa, Babington integró un conjunto que quedó asociado a una propuesta ofensiva. Aquella consagración también afirmó a Menotti, quien años después dirigiría a la selección argentina campeona del mundo en 1978.

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“Salir campeón con Huracán es lo máximo que viví en el fútbol”, sostuvo el ex jugador. La relación con el club se mantuvo como el centro de su carrera, incluso durante los años de diferencias que tuvo con dirigentes y simpatizantes.

El Mundial de Alemania y una carrera dentro y fuera de la cancha

Babington hizo parte de la Argentina del Mundial de Alemania 1974 (Domiño públic - wikimedia Commons)

El rendimiento en Parque Patricios le abrió las puertas de la selección argentina. Babington fue convocado en distintos ciclos, integró el plantel que jugó la Copa del Mundo de Alemania 1974 y disputó cinco partidos, en los que convirtió un gol.

Argentina quedó eliminada en la segunda fase de ese torneo. Babington cuestionó luego la organización de aquella experiencia: “Lo del Mundial ’74 fue una desprolijidad absoluta”.

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El mediocampista relató que se incorporó apenas ocho días antes del debut a causa de una lesión de Roque Avallay.

“Ese mismo día me confirmaron que iba a ser titular. Eso marcó el desastre que se vivió ahí”, afirmó.

Tras el Mundial pasó al Wattenscheid de Alemania. Esa decisión condicionó sus posibilidades de integrar la selección de Menotti para la Copa del Mundo de 1978, ya que el entrenador priorizaba a los jugadores que actuaban en el fútbol local, con Mario Kempes como excepción.

Babington contó que Menotti fue a visitarlo a Alemania en mayo de 1977 para proponerle un regreso a préstamo a Huracán.

‘Para la Copa del Mundo voy a armar el equipo con los que juegan en el país y el único de afuera va a ser Kempes. Convencé al presidente de que te deje ir a préstamo a Huracán, yo arreglo con los dirigentes del Globo y te meto entre los 22’”, le dijo el técnico, según su recuerdo.

El presidente del club alemán rechazó la posibilidad y Babington no participó del torneo que Argentina ganó como local. Regresó a Huracán en 1978 y permaneció allí hasta 1982, antes de continuar su carrera en Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, donde se retiró en 1983.