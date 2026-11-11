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Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid Femenino: así fue su gol en la Champions League ante el París FC

La estrella de la selección Colombia entró desde el banco de los suplentes y selló la goleada del cuadro español en el torneo de clubes más importante del planeta a nivel femenino

El cuadro "Merengue" aplastó en el estadio Alfredo di Stefano a las francesas (@SC_ESPN-X)
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El 10 de noviembre de 2026, Linda Caicedo anotó el 3-0 ante París FC y selló la primera victoria del Real Madrid en la actual UEFA Champions League femenina. La colombiana ingresó desde el banco por la volante alemana Elisa Senss y marcó a los 80 minutos en la cuarta jornada, en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, resultado que dejó al equipo español en zona de clasificación de la fase de liga.

La delantera, que utiliza la camiseta número 18, jugó 28 minutos tras reemplazar a Elisa Senss a los 62. Recibió un pase de Felicia Schroder dentro del área, superó a una defensora con velocidad y definió con un remate ajustado que golpeó la base del palo derecho antes de entrar.

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Linda Caicedo cerró la goleada del Real Madrid Femenino (Susana Vera-REUTERS)
Linda Caicedo cerró la goleada del Real Madrid Femenino (Susana Vera-REUTERS)

El tanto terminó con las posibilidades del conjunto francés de descontar y completó una actuación ofensiva que el Real Madrid había construido durante el segundo tiempo. El equipo dirigido por el español Pau Quesada alcanzó seis puntos y quedó octavo en la tabla de la competición, con uno de ventaja sobre París Saint-Germain.

El partido se mantuvo equilibrado hasta los 55 minutos, cuando Arianna Caruso abrió el marcador para el conjunto local. Diez minutos después, Lineth Beerensteyn amplió la diferencia y encaminó el triunfo antes de la aparición de Caicedo.

La futbolista colombiana convirtió después de que Schroder entregara su segunda asistencia de la noche. El resultado representó el primer triunfo madridista en la fase de liga de la Champions, luego de tres empates consecutivos.

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El recorrido europeo había comenzado en una ronda previa, en la que el club eliminó al Ajax. En su estreno de la fase de liga igualó 1-1 como local ante París Saint-Germain, resultado que llegó después de partir como favorito por jugar en Madrid.

El siguiente encuentro terminó también 1-1 frente a Manchester City, en Inglaterra. En la tercera fecha, el Real Madrid empató 2-2 contra Bayern Múnich en la capital bávara, Alemania.

Estadísticas de Linda Caicedo durante el partido y la prevención de su director técnico para cuidar a la estrella de la selección Colombia

Pau Quesada afirmó que se debe cuidar a Linda Caicedo (Susana Vera-REUTERS)
Pau Quesada afirmó que se debe cuidar a Linda Caicedo (Susana Vera-REUTERS)

El Real Madrid dosificó a Linda Caicedo, quien marcó en el triunfo 3-0 ante el París FC por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions Femenina. La atacante colombiana ingresó al minuto 61, anotó a los 80 y volvió a ser determinante.

Su rendimiento se reflejó en una precisión del 83% en los pases y una calificación de 8,8 otorgada por Sofascore. Al terminar el partido, el técnico Pau Quesada explicó que la prioridad es que la futbolista se recupere por completo:

“Tuvo dos calambres en los dos gemelos y estuvo cojeando. Vamos cuidándola para que llegue lo mejor posible al resto de partidos”.

El próximo compromiso del conjunto español será el sábado 14 de noviembre de 2026 ante el Levante por la Liga, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Cuatro días después recibirá al Inter de Milán por la Champions, a las 12:45 p. m. (hora de Colombia).

Linda Caicedo brilla con el Real Madrid Femenino (Susana Vera-REUTERS)
Linda Caicedo brilla con el Real Madrid Femenino (Susana Vera-REUTERS)

Caicedo no comenzó el encuentro europeo porque había sentido una molestia durante el partido de Liga contra el Athletic. Fue sustituida al minuto 63 de ese duelo como medida preventiva y solo disputó 28 minutos frente al equipo francés.

La entrenadora del París FC, Sandrine Soubeyrand, destacó el nivel de la colombiana al ser consultada por Felicia Schröder, ganadora del premio Golden Girl 2026:

“Creo que tendrán unos grandes resultados en el futuro, ella es una gran futbolista, pero también tiene otras como Linda, que para mí es la mejor de la plantilla”.

Los registros de la temporada sitúan a Caicedo como la jugadora mejor calificada del Real Madrid, con 7,58. También ocupa el tercer lugar del equipo en goles, con 3 anotaciones, y el quinto en asistencias, con una.

Desde su llegada a España en 2023, la atacante no ha ganado títulos colectivos con el club, aunque sí obtuvo reconocimientos individuales. Su contrato fue renovado hasta junio de 2031.

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