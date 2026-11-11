La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata

Chile tendrá dos amistosos ante Colombia (Sergio Moraes-REUTERS)

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El 11 de noviembre de 2026, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile anunció la baja del defensor del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, Paulo Díaz.

En su comunicado, explicaron que el defensor sufrió un problema en su cadera, situación que le impide entrenarse con normalidad.

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La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile informó la baja del defensor Paulo Díaz (ANFP)

Así se informó por parte del organismo deportivo sobre la baja que sufrió la “Roja” e informaron que el jugador José Movillo del O’Higgins de la liga local de Chile será su reemplazo:

“El jugador presenta una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”, dijeron.

A continuación, esta es la convocatoria de Chille con la actualización médica:

Arqueros

Lawrence Vigouroux - Swansea City, Gales

Brayan Cortés — Argentinos Juniors, Argentina

Christian Bravo — Huachipato, Chile

Defensas

José Movillo (O’Higgins - Chile) reemplazando a Paulo Díaz — Atlanta United, Estados Unidos

Benjamín Kuscevic — Toronto FC, Canadá

Guillermo Maripán — Inter de Porto Alegre, Brasil

Iván Román — Colo Colo, Chile

Jonathan Villagra — Colo Colo, Chile

Felipe Faúndez — O’Higgins, Chile

Gabriel Suazo — Sevilla FC, España

Diego Ulloa — Colo Colo, Chile

Volantes

Rodrigo Echeverría — Club León, México

Williams Alarcón — Boca Juniors, Argentina

Felipe Loyola — Pisa, Italia

Felipe Méndez — Colo Colo, Chile

César Pérez — Defensa y Justicia, Argentina

Vicente Pizarro — Rosario Central, Argentina

Agustín Arce — Universidad de Chile, Chile

Nils Reichmuth — FC Thun, Suiza

Delanteros

Lucas Cepeda — Elche CF, España

Maximiliano Gutiérrez — FC Dinamo Moscú, Rusia

Clemente Montes — Universidad Católica, Chile

Darío Osorio — Crystal Palace, Inglaterra

Emiliano Ramos — Everton, Chile

Ben Brereton — Sheffield United, Inglaterra

Gonzalo Tapia — Columbus Crew, Estados Unidos

Quien es José Movillo

El futbolista hace parte del O'Higgins (@OHigginsoficial-X)

El defensor de 19 años y con proceso en las divisiones menores de O’Higgins es una de las grandes promesas en la defensa del fútbol chileno.

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En la temporada 2026, Movillo lleva 10 partidos jugados en todas las competencias en 724 minutos.

3 de mayo de 2026 - Copa de la Liga de Chile: 90 minutos en el Limache vs. O’Higgins

3 de abril de 2026 - Liga de Chile: 8 minutos en el O’Higgins vs. Audax Italiano

19 de abril de 2026 - Liga de Chile: 90 minutos en el Cobresal vs. O’Higgins

25 de abril de 2026 - Liga de Chile: 90 minutos en el Ñublense vs. Cobresal

26 de julio de 2026 - Liga de Chile: 90 minutos en el Deportes Concepción vs. O’Higgins

8 de noviembre de 2026 - Liga de Chile: 68 minutos en el Universidad de Concepción vs. O’Higgins

21 de junio de 2026 - Copa de Chile: 90 minutos en el O’Higgins 4-3 Unión Española

28 de junio de 2026 - Copa de Chile: 90 minutos en el O’Higgins 4-3 Deportes Recoleta

26 de agosto de 2026 - Copa de Chile: 90 minutos en el Deportes Recoleta vs. O’Higgins

30 de septiembre de 2026 - Copa de Chile: 18 minutos en el Deportes Concepción vs. O’Higgins

“Siempre han sido un rival fuerte”: el concepto de Gustavo Puerta sobre el amistoso Colombia vs. Chile

Gustavo Puerta habló del duelo ante Chile (Federación Colombiana de Fútbol)

El mediocampista Gustavo Puerta pidió cautela ante Chile en la concentración de la selección colombiana en Cali, donde el equipo prepara el amistoso del viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero y empieza a delinear la base del proceso rumbo a 2030.

El volante regresó a la convocatoria después de los partidos disputados en Estados Unidos y llega respaldado por su participación como titular en el Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo evaluará alternativas entre los futbolistas que buscan consolidarse en el equipo nacional.

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Puerta, capitán de Colombia en el seleccionado sub-20 de 2023, advirtió que la situación deportiva del rival no modifica la exigencia del encuentro. Chile no clasifica a un Mundial desde 2014, atraviesa una crisis y todavía no tiene claridad sobre su nuevo proyecto para la Copa América 2028 y las eliminatorias de 2030.

El jugador sostuvo que Colombia no debe subestimar al seleccionado chileno pese a su etapa de cambios.

“Sabemos que Chile siempre ha sido un rival fuerte, vienen en un proceso de transformación, pero estamos enfocados en hacer nuestro trabajo”, afirmó durante una rueda de prensa en la sede de entrenamiento de Cali.

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El encuentro será una oportunidad para que Puerta vuelva a jugar ante el público de una ciudad a la que definió como futbolera. Sobre su convocatoria, expresó:

“Con mucha ilusión. Para mí es un placer y un honor siempre volver a vestir esta camisa, representar a mi país. Y bueno, no hay nada más lindo que volver acá a esta ciudad tan hermosa, que es tan futbolera. Y bueno, esperando ya el viernes poder salir a esa cancha y hacer las cosas bien”.

La renovación de la plantilla ganó peso tras la Copa del Mundo. Puerta destacó que los jóvenes convocados buscan asimilar la propuesta de Lorenzo y señaló:

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“Trato de siempre jugar para poder estar en Selección Colombia. Todos los jóvenes en Selección estamos con la intención de recibir bien la idea del profe”.

Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila fueron parte de esa renovación en el último partido, en el que Colombia venció 1-0 a Perú. Ambos jugadores sobresalieron en un resultado que reforzó la apertura de espacios para nuevas caras en el plantel.

Puerta también valoró su presente en Olympiacos, donde compite tanto en la liga griega como en torneos europeos.

“Bueno, creo que el Olympiacos es un club grande. Cuando hablamos del Olympiacos, a veces no sabemos de la grandeza que tiene ese club. Y bueno, ahorita muy contento por el presente que tenemos, tanto personal como también en el club. Venimos haciendo las cosas bien, tanto en la liga como en Europa. Intento siempre estar jugando, tener mi nivel para poder estar acá”, dijo.

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