Jorge Luis Pinto criticó la convocatoria de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Distante de la élite”

Jorge Luis Pinto cuestionó la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia frente a Chile (Montiner Alvis Arrieta-Colprensa)

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El técnico Jorge Luis Pinto cuestionó la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos de Colombia ante Chile y reclamó más espacio para futbolistas de la Liga BetPlay, al considerar que varios llamados del exterior no tienen la experiencia competitiva necesaria para la Selección.

Colombia recibirá a Chile el 13 de noviembre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali y jugará la revancha el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Ñuñoa, en Santiago. Lorenzo incluyó caras nuevas para evaluar alternativas y proyectar el recambio generacional.

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En charla con Futbolred, Pinto consideró necesaria esa renovación, pero objetó los nombres elegidos. Su primer ejemplo fue Camilo Mena, delantero del Korona Kielce de Polonia, una de las novedades de la lista.

“Ver caras nuevas es importante, porque hay que renovar el equipo. Pero esa renovación no la puede hacer tan distante de la élite. Jugadores como Mena, que juega en el fútbol de Polonia, tiene talento, pero no tiene experiencia competitiva, y en la Selección no hay mucho tiempo para darle experiencia competitiva a los jugadores”, señaló el entrenador.

El reclamo por los jugadores de la Liga BetPlay

Pinto explicó la importancia de que los jugadores tengan rodaje competitivo (Colprensa)

El exseleccionador sostuvo que Lorenzo ha relegado alternativas del campeonato colombiano y afirmó que actuar en el extranjero no debería ser una condición suficiente para obtener un lugar en el equipo nacional.

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“Me duele profundamente que el profesor Lorenzo no mire al fútbol colombiano. Estoy absolutamente seguro de que hay más jugadores experimentados y mejor condicionados, laterales, volantes y delanteros, que algunos de los que llama porque juegan en el fútbol internacional. Tengo que decir una verdad dura y franca: el profesor Lorenzo no cree en el fútbol colombiano”, afirmó Pinto.

La discusión alcanzó a Atlético Nacional después de las declaraciones de Lucas González, técnico del club antioqueño, sobre las convocatorias. Pinto no coincidió plenamente con González, aunque puso en duda la inclusión de varios jugadores de Nacional.

“Eso lo hace por llenar, pero él ya tiene identificado que el jugador colombiano no es para él. Esto de llamar cuatro o cinco jugadores jóvenes de Nacional es llenar un compromiso. Una muestra. Pero no creo que esos jugadores, excepto Rengifo, los va a llevar”, manifestó.

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El entrenador mencionó a laterales de distintos equipos y a futbolistas del América antes de referirse a Yeison Guzmán como una opción para la posición de mediapunta. Propuso que compita con Rengifo por un lugar entre los jugadores creativos.

“¿Cómo no puede llamar a Yeison Guzmán, que rinde, que es una posición que tiene que mirar? Y disputarla con Rengifo, por ejemplo. Dos jugadores mediapunta, dos jugadores creativos. Guzmán debería estar en la Selección Colombia hoy”, agregó.

Las dudas sobre Devis Vásquez y el respaldo por Jhon Durán

Para Pinto, no se debió haber llamado a Devis Vásquez a la doble fecha FIFA de noviembre (Matteo Ciambelli-REUTERS)

Pinto también cuestionó la convocatoria del arquero Devis Vásquez, perteneciente a la Roma de Italia, por su escasa continuidad. El técnico comparó su situación con la de guardametas que actúan en Colombia y otros países sudamericanos, pero que no fueron citados.

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“Voy a decir una cosa atrevida, pero muy franca: yo no sé si estén metiendo la mano los empresarios. Pero ¿cómo va a llamar a un chico que ni siquiera juega y a veces ni sale de suplente? Y lleva dos partidos en un año. Y deja arqueros que están en el fútbol colombiano por fuera o que están en el fútbol sudamericano por fuera. No, no cabe”, sentenció.

Para Pinto, la Selección no debería asumir la formación de futbolistas que aún necesitan sumar recorrido. “En cambio, hay jugadores en Colombia mucho más hechos, mucho más maduros, que los puede traer y mirarlos”, explicó.

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Pinto estuvo de acuerdo con la ausencia de Durán (Miguel A. Lopes - EFE/EPA)

La exclusión de Jhon Durán, en cambio, recibió el respaldo del entrenador. Pinto consideró que el delantero debe madurar antes de volver a asumir la responsabilidad de representar al país.

“Hubo conceptos de irrespeto muy delicados en el mundo del fútbol para un entrenador. Lo vimos con el entrenador del equipo donde juega en Inglaterra y, según dicen, la misma cosa pasó con Lorenzo. Yo pienso que a Durán hay que dejarlo madurar, es un jugador que tiene muchas condiciones, que queme etapas de su formación”, comentó.

Pinto recordó que ya había cuestionado la presencia del atacante en el Mundial y sostuvo:

“Yo siempre dije que no debía ir al Mundial porque allá hay que llevar hombres perfectos. Y él todavía no es un hombre perfecto para la competencia internacional”.

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