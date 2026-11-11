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James Rodríguez marcó su primer gol con Atlético Nacional: así fue la jugada en el empate ante Once Caldas por la semifinal de la Copa Colombia

El “Verdolaga” rescató un punto en Manizales y ahora con su público definirá el cupo para la gran final, en donde espera América de Cali o Internacional de Bogotá

El volante de Atlético Nacional se reportó en el empate ante Once Caldas por el juego de ida de la Copa BetPlay en Manizales (@WinSportsTV-Instagram)

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El 10 de noviembre de 2026, el volante James Rodríguez marcó su primer gol con Atlético Nacional y le dio el empate ante Once Caldas en Manizales, en un partido que el equipo antioqueño perdía hasta el minuto 81.

El resultado mantiene viva la ilusión del Verdolaga de conseguir el tetracampeonato en la Copa, después de sus títulos de 2023, 2024 y 2025.

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El equipo dirigido por Lucas González remontó la presión del local en el tramo final, pese a la expulsión de Elías Cabrera; Felipe Gómez, autor del gol de Once Caldas, también dejó el campo por acumulación de tarjetas amarillas.

(Santiago Álvarez-Colprensa)
James Rodríguez apareció para el empate de Atlético Nacional ante Once Caldas (Santiago Álvarez-Colprensa)

Rodríguez convirtió tras recibir un pase profundo, controlar el balón con el pecho dentro del área y rematar de zurda sin dejarlo caer.

El mediocampista necesitó 11 partidos para marcar con Nacional: no había anotado en sus nueve encuentros anteriores de Liga ni en el clásico contra Medellín por la Copa.

El tanto puso fin a una sequía que se extendía desde el 18 de noviembre de 2025, cuando convirtió de penalti en el triunfo 3-0 de la Selección Colombia ante Australia, en Nueva York. Su último gol en jugada había sido el 4 de septiembre de 2025, también con Colombia, frente a Bolivia.

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