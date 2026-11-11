El gol de Teófilo Gutiérrez con la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 fue recordado por la cuenta oficial del campeonato

La cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA recordó el gol de Teófilo Gutiérrez con la selección Colombia en el Mundial 2014 - (EFE/Copa Mundial de la FIFA)

Guardar

La cuenta oficial en español de la Copa Mundial de la FIFA recordó el gol de Teófilo Gutiérrez en Brasil 2014 con una publicación difundida el martes 10 de noviembre de 2026.

“Teo Gutiérrez, goleador con aroma barranquillero”, escribió la cuenta @fifaworldcup_es al compartir el video de una anotación asociada a la campaña de Colombia en aquel torneo.

PUBLICIDAD

El tanto ocurrió el 14 de junio de 2014, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, durante el debut de Colombia ante Grecia por el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Gutiérrez marcó a los 58 minutos y estableció el 2-0 parcial de un partido que terminó 3-0. Pablo Armero había abierto el marcador a los cinco minutos y James Rodríguez convirtió el tercero a los 93. Para la selección colombiana, dirigida entonces por José Néstor Pékerman, fue su primer partido en un Mundial desde Francia 1998, disputado 16 años antes.

El delantero barranquillero, nacido el 17 de mayo de 1985, fue una de las piezas ofensivas de una selección que alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia. Colombia superó la fase de grupos con triunfos ante Grecia, Costa de Marfil y Japón. Luego eliminó a Uruguay en los octavos de final, antes de caer 2-1 ante Brasil el 4 de julio de 2014, en Fortaleza. La campaña terminó con cinco victorias, una derrota y 12 goles a favor.

PUBLICIDAD

La publicación de la cuenta oficial de la Copa Mundial FIFA sobre el gol de Teófilo Gutiérrez con la selección Colombia en Brasil 2014 - (@@fifaworldcup_es/X)

El aporte de Teo en Brasil 2014 y sus números con Colombia

Gutiérrez disputó los cinco partidos de Colombia en Brasil 2014 y anotó un gol, el que la cuenta oficial del campeonato volvió a poner en circulación. Su función no se limitaba al área rival: integraba el frente ofensivo con James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y otros atacantes, alternando movimientos de apoyo, asociaciones y presencia en la definición. Aquel tanto contra Grecia fue su única anotación en una Copa del Mundo.

Con la selección Colombia, según la plataforma FotMob, Teófilo Gutiérrez acumuló 51 partidos y 15 goles entre su debut, el 7 de agosto de 2009, y su última aparición internacional, el 5 de octubre de 2017. En esa etapa participó en las Eliminatorias Sudamericanas, amistosos, Copa América y el Mundial de Brasil. Su rendimiento en la clasificación rumbo a 2014 también fue importante para que Colombia lograra el segundo puesto de la tabla y asegurara su regreso a una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

'Teo' Gutiérrez jugó un único mundial con la selección Colombia, lo hizo en Brasil 2014, para Rusia 2018 ya no fue convocado - (Colprensa)

La despedida de ‘Teo’ Gutiérrez del Junior de Barranquilla

El recuerdo difundido por la cuenta de la FIFA apareció en medio de la despedida de Gutiérrez como futbolista profesional. El lunes 9 de noviembre de 2026 jugó con Junior de Barranquilla ante Cúcuta Deportivo, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, en el estadio Romelio Martínez.

“Teo” ingresó al comenzar el segundo tiempo y marcó a los 50 minutos en el triunfo 2-0. El partido homenaje del delantero está anunciado para el 19 de diciembre de 2026, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

La publicación también reunió mensajes de aficionados que asociaron el video con la trayectoria de Gutiérrez en Junior y con la selección. Entre los comentarios destacados estuvieron:

PUBLICIDAD

@Rowanz_23: “El más grande de los nuestros.”

@Colbyebip: “Grande Teo, el barranquillero más grande”.

@gioper922: “El mejor socio de Falcao en la selección”.

@Luiggi_Bust: “El perfume”.

@WendyCI31: “Rey de america.”

Algunos comentarios de los usuarios a la publicación en redes sociales a la publicación de la Copa Mundial de la FIFA - (@fifaworldcup_es/X)

El gol ante Grecia permanece como una de las imágenes de la participación colombiana en Brasil 2014: un equipo que regresó a la Copa del Mundo después de 16 años y alcanzó la mejor ubicación de su historia en el torneo. Para Gutiérrez, según FotMob, fue además el único tanto mundialista de una carrera internacional que terminó con 15 celebraciones en 51 partidos.