Alarma en Colombia: Jhon Córdoba es el primer lesionado de la Tricolor el Mundial 2026

Jhon Córdoba abandonó el campo de juego en Kansas en los primeros minutos del partido entre Colombia y Ghana, por lesión - crédito Jeff Roberson/AP

Los primeros minutos del juego entre Colombia y Ghana ya arrojaron una mala noticia para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

A la altura del minuto 6, Jhon Córdoba disputaba un balón con Jerome Opoku por el costado izquierdo y hasta llegó a rasgarle la camiseta al central ghanés. Sin embargo, luego de unos metros se resintió en su pierna izquierda y se vio obligado a pedir el cambio inmediatamente.

El delantero intentó permanecer algunos instantes sobre el césped, pero las evidentes señales de dolor obligaron a la intervención inmediata del cuerpo médico de la Selección.

Mientras era atendido por los especialistas, Néstor Lorenzo dio instrucciones a Luis Javier Suárez para iniciar labores de calentamiento. Dos minutos después, el jugador del Sporting de Lisboa hizo su ingreso.

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Córdoba reportó una molestia en su pierna izquierda, y tuvo que ser reemplazado por Luis Javier Suárez - crédito Juan Mabromata/AFP

El jugador al servicio del Krasnodar de Rusia venía lidiando con una lesión en el tendón de la corva que le impidió disputar los amistosos previos del torneo ante Costa Rica y Jordania. Eso motivó que entrase desde el banco de suplentes en los partidos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

A lo largo de su carrera, Córdoba ha presentado diversas dolencias musculares y articulares, destacando una lesión importante en los isquiotibiales durante la temporada 2021/22 y problemas de ligamentos en años anteriores

Apenas unos minutos después de que Córdoba abandonara el encuentro, Ghana pasó por una situación similar, pues el lateral derecho Marvin Senaya también reportó molestias en su pierna y tuvo que ser sustituido por Alidu Seidu.

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Marvin Senaya abandonó el partido minutos después que Jhon Córdoba, también aquejado de una molestia física - crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES via Reuters

Suárez marcó diferencia al asistir a Jhon Arias para el 1-0 con el que Colombia se puso en ventaja durante el primer tiempo.

Jhon Córdoba manifestó que sería un error que Colombia se sienta favorita

En la previa del partido ante Ghana, el delantero se pronunció en zona mixta y expresó que sería un error para la selección dirigida por Néstor Lorenzo se sienta favorita para ganar el Mundial y apuntó que se debe seguir trabajando como se viene haciendo hasta ahora.

Así lo manifestó en la zona mixta llevada a cabo en el estadio hogar de los Kansas City Chiefs, donde los sudamericanos se entrenaron y prepararon los detalles para el partido del viernes ante las Estrellas Negras.

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Jhon Cordoba manifestó que sería un error creerse favoritos en Colombia, luego de las palabras de Luis de la Fuente - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

Las palabras de Córdoba llamando a la mesura tuvieron su origen en lo comentado el miércoles 1 de julio por el seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, quien apuntó que Colombia tiene “un nivel altísimo” y la incluyó en su lista de candidatas a ganar el torneo.

“Creernos favoritos creo que sería un error. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo hasta ahora, nuestro trabajo”, dijo Córdoba al ser consultado por los comentarios del estratega.

Por otra parte, apuntó que los atacantes del equipo cafetero están trabajando para que llegue el gol, el mismo que se les negó en repetidas ocasiones en el empate a cero ante Portugal en el cierre de la fase de grupos. Eso sí, subrayó que lo importante es ganar por encima de cualquier otra consideración. “Somos un grupo, no importa quién marque con tal de que avancemos”, dijo el atacante.

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Córdoba señaló también que el equipo está trabajando muy unido y remarcó que esa es la única forma de que un grupo consiga “cosas grandes”. Finalmente, subrayó que la mejor forma de pasar las horas previas al partido es con tranquilidad.

“Somos jugadores profesionales y estamos acostumbrados a estos momentos. Sabemos que la ansiedad y la impaciencia no serían buenas en este momento”, concluyó.

El ganador del partido entre Colombia y Ghana asegurará su tiquete a los octavos de final, donde espera Suiza. El partido se disputará en Vancouver el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora colombiana).

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