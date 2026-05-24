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El ciclista Sergio Higuita por poco es arrollado por un carro mientras entrenaba para el Tour de Francia: todo quedó en video

El pedalista antioqueño por poco es alcanzado por un vehículo particular que adelantó en zona no permitida

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Los hechos se registraron en las carreteras del municipio de Santa Elena, en el departamento de Antioquia - crédito @sergioandreshiguita/Instagram

El ciclista colombiano Sergio Higuita adelanta su preparación en el país sudamericano para lo que será su participación en varias competencias en Europa, especialmente la edición 113 del Tour de Francia.

Sin embargo, su entrenamiento en territorio colombiano no culminó de la mejor manera, luego de que el pedalista estuvo a metros de ser víctima de un siniestro vial.

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En un video difundido en sus redes sociales, se observa al deportista antioqueño junto a dos compañeros de rodada por las vías del municipio de Santa Elena (Antioquia). En un momento del trayecto, un vehículo particular gris intentó adelantar a Higuita y a los otros dos ciclistas –uno de ellos era el joven Miguel Ángel Marín (EF Education)–.

El momento fue expuesto por el deportista nacional en sus redes sociales - crédito XDS Astana/Captura de Video Instagram
El momento fue expuesto por el deportista nacional en sus redes sociales - crédito XDS Astana/Captura de Video Instagram

No obstante, al intentar sobrepasar a los pedalistas, notó que otro carro particular venía por la otra acera de la vía en dirección contraria.

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Sin embargo, el conductor, al ver que no tenía espacio, decidió llevar el vehículo hacia los ciclistas, impactando contra el manubrio de Marín, que por poco tumba a Higuita con la parte trasera del automóvil. Tras superar a los deportistas, decidió emprender la huida a toda velocidad.

Por fortuna, los dos pedalistas salieron ilesos del suceso, pero mostraron su inconformidad ante el comportamiento de este tipo de conductores por las vías del país.

“Hoy entrenando tuvimos un susto grande ,debido a un conductor imprudente. Que bueno sería compartir la carretera con armonía, recuerden que un carro mal conducido puede convertirse en un arma”, expresó el ciclista colombiano en sus redes sociales.

Los dos pedalistas casi son impactados por la parte trasera del vehículo particular - crédito @sergioandreshiguita/Instagram
Los dos pedalistas casi son impactados por la parte trasera del vehículo particular - crédito @sergioandreshiguita/Instagram

Incluso, Higuita identificó las placas del vehículo que casi produce una tragedia. “Nosotros siempre procuramos respetar las normas de tránsito y estar orillados por una vía estrecha que aunque no transitan muchos carros hoy el vehículo GDR281 nos encerró a mí junto al @elpana.10 y se dio a la fuga (sic)”, indicó.

Por último, hizo un llamado a los colombianos para que se cumplan con los lineamientos para la circulación de los ciclistas en las carreteras colombianas.

Nosotros estamos preparando nuestra segunda gira europea y que lástima que terminara por personas con falta de conciencia y que sin importarle la vida de los demás. A todos los ciclistas mucha precaución en carretera (sic)”, concluyó.

La publicación del pedalista nacional generó una oleada de comentarios por parte de seguidores y aficionados de este deporte, en su mayoría cuestionaron la actitud del conductor que puso en riesgo la vida de los deportistas nacionales que están a vísperas de competir en el viejo continente.

Sergio Higuita sería uno de los ocho integrantes del equipo XDS Astana para asistir a la Grand Boucle, en la que correrá junto a su compatriota Harold Tejada, con miras a llevarse algunas etapas y estar entre los diez mejores de la clasificación general individual.

El colombiano está en la lista del equipo XDS Astana para disputar el Tour de Francia 2026 - crédito Sarah Meyssonnier/Reuters
El colombiano está en la lista del equipo XDS Astana para disputar el Tour de Francia 2026 - crédito Sarah Meyssonnier/Reuters

Qué dice la normatividad colombiana

En Colombia, la normativa vigente reconoce al ciclista como vehículo con derecho a ocupar un carril completo en la calzada, según la Ley 1811 de 2016, la Ley 2222 de 2022, el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y la Ley 2486 de 2025 para modelos eléctricos.

La regla también obliga a los vehículos motorizados a adelantar con una distancia mínima de 1,5 metros y habilita a los grupos o pelotones a utilizar un carril entero.

Entre los deberes para circular sin exponerse a sanciones económicas o a la inmovilización. La regulación exige luces blancas adelante y rojas atrás entre las 6:00 p. m. a las 6:00 a. m., además del uso de prendas o chalecos reflectivos en ese mismo horario nocturno.

El casco de seguridad es obligatorio en vías nacionales y urbanas. En carretera, la velocidad máxima para bicicletas es de 40 km/h.

La normativa prohíbe llevar pasajeros salvo que la bicicleta cuente con un diseño o dispositivo adaptado, y también transportar objetos que afecten la visibilidad o la maniobrabilidad. Se veta sujetarse a otros vehículos en movimiento, zigzaguear entre carros y transitar por andenes o zonas peatonales.

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