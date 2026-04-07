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Hugo Rodallega se estrena en la Copa Libertadores, con 40 años, afirmó que se siente “como un niño”

La figura de Independiente Santa Fe habló sobre lo que representa enfrentar a Peñarol, Corinthians y Platense en el torneo de la Conmebol

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Santa Fe
El Cardenal debutará el jueves 9 de abril ante Peñarol en Bogotá - crédito Colprensa

Entre el 7 y el 9 de abril se jugará la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que Colombia tendrá a Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima como representantes.

Hay grandes expectativas por lo que pueden hacer los clubes cafeteros en el torneo de clubes más importante de la Conmebol, principalmente por el potencial que tienen sus figuras.

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Entre los jugadores mencionados aparece Hugo Rodallega, atacante de Independiente Santa Fe que fue importante en la obtención de la décima estrella en junio de 2025 ante Independiente Medellín.

Además de ser el capitán y goleador del equipo bogotano, la Copa Libertadores es especial para Rodallega, puesto que, con 40 años, será la primera vez que participe en este torneo.

Hugo Rodallega marcó dos de los cuatro goles con los que Independiente Santa Fe derrotó a Junior FC en la final de la Superliga 2026 crédito Colprensa - Cristian Bayona
Rodallega jugó gran parte de su carrera en Europa - crédito Colprensa

El vallecaucano debutó en Deportes Quindío y una temporada más tarde fue campeón con Deportivo Cali, siendo el goleador del torneo colombiano, pero no participó en la Copa Libertadores porque, tras coronarse en el rentado nacional, fue vendido a México.

Rodallega se mantuvo durante más de 15 años en el exterior, principalmente en el fútbol de Europa, motivo por el que nunca disputó una fase de grupos de la Copa Libertadores.

En diálogo con ESPN, el goleador de Santa Fe indicó que los partidos ante Peñarol, Corinthians y Platense serán especiales en el cierre de su carrera.

En lo personal, sigo jugando, sigo haciendo goles y estoy ilusionado como un niño que estrena juguete, porque nunca había tenido la oportunidad de disputar una fase de grupos de la Libertadores. Pasé 18 años fuera del país y cuando regresé el año pasado perdimos esa posibilidad en penales. Hoy que logramos clasificar, quiero disfrutarlo y transmitirle ese mensaje a mis compañeros”.

- crédito Cristian Bayona / Colprensa
Rodallega será titular en el encuentro ante Peñarol - crédito Colprensa

El “11″ habló del presente de Santa Fe en el torneo local, en el que se ubica en la posición 14 y está al borde de la eliminación.

“Estamos muy entusiasmados y con muchas ganas. Somos conscientes de que no ha sido nuestro mejor presente; no estamos en la posición que representa lo que es Santa Fe ni lo que el hincha espera. Eso lo tenemos claro, pero esto es otra historia, esto se juega a otro nivel: la Copa Libertadores. Son partidos que hay que disputar de una manera diferente y el equipo lo entiende así. Queremos estar a la altura, no solo representando a Santa Fe, sino también al país”.

- crédito Cristian Bayona / Colprensa
En 2024 Rodallega jugó la Copa Sudamericana con Santa Fe - crédito Colprensa

El capitán de Santa Fe analizó a los rivales que tendrán en la fase de grupos y reafirmó que el equipo está unido y comprometido con clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Es un grupo muy exigente. Peñarol tiene una historia enorme y será nuestro primer rival. Corinthians, más allá de su momento, siempre es un equipo de respeto, y Platense también se ganó su lugar. Nosotros apuntamos a lo más grande: clasificar. No hay espacio para otra cosa. El objetivo es terminar primeros o segundos del grupo”.

Por último, el capitán del Cardenal le envió un mensaje a los hinchas bogotanos, a los que les pidió acompañar al león en El Campín: “Quizás no hemos mostrado el mejor fútbol en la liga, pero aquí lo importante es ganar. Después, con los tres puntos en el bolsillo, es más fácil corregir”.

El debut de Santa Fe será el jueves 9 de abril en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante Peñarol, encuentro programado a iniciar sobre las 9:00 p. m. En la segunda fecha será visitante ante Corinthians y en la tercera viajará a Argentina para enfrentar a Platense.

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