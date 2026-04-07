Así recibieron en Cartagena al Palmeiras de Brasil: con música y baile llegó a Colombia el equipo que enfrentará al Junior por Copa Libertadores

El tres veces campeón de América llegó a la ciudad amurallada-crédito @Palmeiras/X

Junior se prepara para su debut continental el 8 de abril de 2026 frente a Palmeiras, en el estadio Jaime Morón de Cartagena, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

El vigente subcampeón de América llegó a la capital del Bolívar el 6 de abril de 2026 a las 8:45 p. m. al aeropuerto Rafael Núñez, donde la delegación brasileña fue recibida con una muestra folclórica organizada por el grupo Danza Bolívar y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias.

Los brasileños llegaron a Cartagena para su duelo ante el campeón de Colombia-crédito @TuTioLucho/X

Los jugadores del Palmeiras, actuales líderes del Brasileirao y tricampeones de la Copa Libertadores (1999, 2020 y 2021), aterrizaron tras una victoria 2-1 ante Bahía en la principal liga brasileña, un resultado que confirma su buen momento competitivo. El futbolista Jhon Arias, quien anotó en ese reciente triunfo, se destacó entre los más aclamados por la afición local y respondió saludando a los seguidores presentes.

El ente gubernamental liderado por Dumek Turbay le dio la bienvenida al equipo brasileño-crédito @AlcaldiaCTG/X

El recibimiento incluyó música tradicional y baile, con ritmos de fandango, porro y cumbia, combinando fútbol y manifestaciones culturales en el trayecto de la delegación por el terminal aéreo, según relató el medio colombiano. Entre los presentes, dos jóvenes colombo-brasileños que viajaron desde Leticia expresaron:

“Palmeiras es felicidad y pasión. Vinimos a verlo y a apoyarlos. Espero que todos puedan disfrutar este espectáculo”.

Tras el paso por el aeropuerto, el plantel abordó el bus rumbo al hotel, donde ultimará detalles para el compromiso del 8 de abril de 2026 en el estadio Jaime Morón León. El cambio de sede responde a las remodelaciones del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y está previsto que para el 7 de abril de 2026, el equipo realice una sesión de entrenamiento en Cartagena.

El equipo dirigido por Abel Ferreira llegó procedente de Salvador de Bahía después de ganar el 5 de abril de 2026 por 2-1 al Bahía FC y se trasladó al hotel para preparar el partido del miércoles en el estadio Jaime Morón León, donde se espera que este martes realicen su sesión de entrenamiento.

A continuación, así viene Palmeiras, que no conoce la derrota desde el 12 de marzo de 2026, cuando cayó por 2-1 ante Vasco da Gama:

5 de abril de 2026 - Serie A de Brasil: Bahía 1-2 Palmeiras

2 de abril de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras 2-1 Gremio

21 de marzo de 2026 -Serie A de Brasil: Sao Paulo 0-1 Palmeiras

18 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras 2-1 Botafogo

15 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras 1-0 Mirassol

Historial de juegos entre Junior y Palmeiras

La última vez que se vieron Junior y Palmeiras por Copa Libertadores fue en 2019-crédito Luisa González/REUTERS

Será la quinta ocasión en la cual Junior y Palmeiras se midan en la Copa Libertadores.

El último partido que jugaron entre sí fue el 10 de abril de 2019 cuando el equipo dirigido por el uruguayo Julio Avelino Comesaña cayó por 3-0 ante los brasileños en el estadio Allianz Parque.

Con los goles de Deyverson, Dudu e Hyoran, el equipo dirigido en ese entonces por Luiz Felipe Scolari se llevó la victoria por la fecha 4 de dicha edición, recordando que en esa ocasión, Palmeiras quedó como líder de su zona con 15 puntos, mientras que Junior quedó eliminado del torneo con 3 puntos.

En el balance general de los cuatro partidos, todas han sido victorias para el cuadro brasileño, por lo que los dirigidos por Alfredo Arias tendrán el reto de buscar su primera victoria ante el equipo paulista.

A continuación, así quedaron los últimos duelos entre sí:

10 de abril de 2019 - Copa Libertadores: Palmeiras 3-0 Junior

6 de marzo de 2019 - Copa Libertadores: Junior 0-2 Palmeiras

16 de mayo de 2018 - Copa Libertadores: Palmeiras 3-1 Junior

1 de marzo de 2018 - Copa Libertadores: Junior 0-3 Palmeiras

Estos son los posibles convocados del Junior para el partido ante el Palemiras de Brasil:

Arqueros

Mauro Silveira

Jefferson Martínez

Defensores

Edwin Herrera

Daniel Rivera

Jean Pestaña

Yeison Suárez

Lucas Monzón

Jhomier Guerrero

Jermein Peña

Volantes

Harold Rivera

Yimmi Chará

Juan David Ríos

Kevin Pérez

Jannenson Sarmiento

Joel Canchimbo

Jesús Rivas

Guillermo Celis

Fabián Ángel

Bryan Castrillón

Delanteros

Guillermo Paiva

Luis Fernando Muriel

Teófilo Gutiérrez

Carlos Bacca