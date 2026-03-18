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Liverpool vs. Galatasaray, octavos de final de la Champions League EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del equipo del colombiano Davinson Sánchez

El cuadro de Estambul busca sellar su clasificación en el estadio Anfield Road, y dar la sorpresa en esta instancia, con la ausencia del colombiano por acumulación de amarillas y a la espera de que el atacante Yáser Asprilla sume minutos

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Davinson S´ánchez saludando a Arne
Davinson S´ánchez saludando a Arne Slot tras la victoria ante Liverpool en Estambul por la ida de la Champions League - crédito Umit Bektas / REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Liverpool y Galatasaray por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

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12:45 hsHoy

Así van los octavos de final de la Champions League

7 de marzo de 2026

Arsenal (Inglaterra) 2-0 Bayer Leverkusen (Alemania)

  • Estadio: Emirates de Londres
  • Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
  • Marcador global: 3-1 a favor del Arsenal con los goles de Robert Andrich al minuto 46 para Bayer Leverkusen y de Kai Havertz al 89 de tiro penal en la ida. En la vuelta Eberechi Eze anotó al minuto 36 y Declan Rice al 63 para los ingleses

Chelsea (Inglaterra) 0-3 PSG (Francia)

  • Estadio: Stamford Bridge de Londres
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)
  • Transmisión de TV:  ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Marcador global: 8-2 a favor del París Saint Germain con los goles de Bradley Barcola al minuto 10, de Ousmane Dembéle al minuto 40, de Vitinha al 74 y doblete de Khvicha Kvaratskhelia al minuto 86 y 90+4. Para Chelsea marcaron Malo Gusto al minuto 28 y Enzo Fernández al 57. En la vuelta jugada en Londres anotaron Khvicha Kvaratskhelia al minuto 6, Bradley Barcola al 14 y Senny Mayulu al 62 para PSG

Manchester City (Inglaterra) 1-2 Real Madrid (España)

  • Estadio: Etihad de Manchester
  • Árbitro: Clement Turpin (Francia)
  • Transmisión de TV:  ESPN y Disney Plus Premium
  • Marcador global: 5-1 a favor del Real Madrid con el triplete de Federico Valverde al minuto 20, 27 y 42 de partido en la ida. En el juego de vuelta, Vinicius Junior anotó doblete al minuto 22 y 90+3 para Real Madrid, y Erling Halaand al 41 empató parcialmente el partido de vuelta para Manchester City.

18 de marzo de 2026

Barcelona FC (España) vs. Newcastle (Inglaterra)

  • Estadio: Camp Nou de Barcelona
  • Hora: 12:45 p. m.
  • Árbitro: Francois Letexier (Francia)
  • Transmisión de TV:  ESPN y Disney Plus Premium
  • Marcador global: 1-1 con los goles de Harvey Barnes al minuto 86 para Newcastle y de Lamine Yamal al 90+6 de tiro penal para Barcelona

Bayern Múnich (Alemania) vs. Atalanta (Italia)

  • Estadio: Allianz Arena de Múnich
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Francois Letexier (Francia)
  • Transmisión de TV:  ESPN y Disney Plus Premium
  • Marcador global: 6-1 a favor del Bayern Múnich con los goles de Josip Stanišić al minuto 12, doblete de Michael Olise al 22 y 64, de Serge Gnabry al 25, de Nicolás Jackson al 64 y de Jamal Musiala al 67. Descontó para Atalanta Mario Pašalić al 90+3

Liverpool (Inglaterra) vs. Galatasaray (Turquía)

  • Estadio: Anfield Road de Liverpool
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
  • Transmisión de TV:  ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Marcador global: 1-0 a favor del Galatasaray con gol de Mario Lemina al minuto 7

Tottenham (Inglaterra) vs. Atlético Madrid (España)

  • Estadio: Tottenham de Londres
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)
  • Transmisión de TV:  ESPN 5 y Disney Plus Premium
  • Marcador global: 5-2 a favor del Atlético de Madrid con los goles de Marcos Llorente al minuto 6, de Antoine Griezmann al minuto 14, doblete de Julián Álvarez al minuto 15 y 55 de partido, y anotación de Robin Le Normand al 22 de partido, descontó Pedro Porro al minuto 26 y de Dominik Solanke al 76 de partido para Tottenham
12:18 hsHoy

Luis Javier Suárez lideró la carga en la remontada del Sporting Lisboa contra Bodø Glimt en la Champions League

El colombiano contribuyó con gol y asistencia para que los Leones empataran la serie y luego la ganaran ante la sensación noruega en los octavos de final

Luis Javier Suárez aportó con
Luis Javier Suárez aportó con gol y asistencia en la remontada del Sporting de Lisboa sobre el Bodø Glimt en el estadio Jose Alvalade - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Luis Javier Suárez fue una de las figuras en la victoria 5-0 del Sporting de Lisboa ante el Bodø Glimt, resultado que permitió a los portugueses avanzar a los cuartos de final de la Champions League. El delantero colombiano marcó el gol que igualó la serie desde el punto penal y aportó una asistencia para el segundo tanto, siendo protagonista en la remontada.

Leer la nota completa
12:06 hsHoy

El cuadro de Davinson Sánchez buscará la clasificación en Inglaterra

Ismail Jakobs y Mohamed Salah
Ismail Jakobs y Mohamed Salah en el partido de ida de la Champions League-crédito Umit Bektas/REUTERS

El partido se jugará el 18 de marzo de 2026 en el estadio Anfield Road, de Liverpool, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium. El árbitro del partido será el polaco Szymon Marciniak.

Liverpool viene pasando un momento complicado en la Premier League de Inglaterra, tras empatar el 15 de marzo de 2026 en condición de local ante Tottenham.

Los goles llegaron por medio del volante húngaro Dominik Szoboszlai al minuto 18 para los rojos, pero al final del partido, el atacante brasileño Richarlison empató el partido al 90, y dejó complicado a los dirigidos por el neerlandés Arne Slot para clasificar a la Champions League.

En el Galatasaray de Davinson Sánchez y Yáser Asprilla, derrotaron el 14 de marzo de 2026 al Başakşehir por 3-0 en condición de local, con los goles de Wilfried Singo al minuto 57, de Victor Osihmen al 66 y de Renato Nhaga al 84 de partido.

En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 10 de marzo de 2026, cuando el cuadro turco con el gol de Mario Lemina al minuto 7 venció al Liverpool.

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