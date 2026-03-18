Liverpool vs. Galatasaray, octavos de final de la Champions League EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del equipo del colombiano Davinson Sánchez

Davinson S´ánchez saludando a Arne Slot tras la victoria ante Liverpool en Estambul por la ida de la Champions League - crédito Umit Bektas / REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Liverpool y Galatasaray por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

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