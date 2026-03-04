Deportes

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó en importante carrera en Italia: así fue su victoria

El corredor del Bahrain Victorious se impuso en el exigente recorrido al francés Romain Grégoire y al italiano Antonio Tiberi, convirtiéndose en el primer compatriota en lograr una victoria este año en el circuito internacional europeo

El colombiano consiguió el primer
El colombiano consiguió el primer triunfo para el país en 2026-crédito @BHRVictorious/X - @SprintCycling/X

El 4 de marzo de 2026 se dio una buena noticia para el ciclismo colombiano: el bogotano Santiago Buitrago logró su primera victoria de la temporada al conquistar el Trofeo Laigueglia en Europa, convirtiéndose en el primer colombiano en ganar una carrera este año.

Durante la competición, superó al francés Romain Grégoire (pedalista del Groupama - FDJ) y al italiano Antonio Tiberi (compañero de Buitrago en el Bahrain Victorious), asegurando así el triunfo en el exigente recorrido.

La actuación del ciclista fue clave para devolver a Colombia al protagonismo en el calendario internacional de ciclismo en 2026. Esta victoria representa un impulso notable para la representación nacional en eventos europeos.

El desempeño de Buitrago, especialmente en la contrarreloj de la etapa 5 Tour de Francia, disputada el 9 de julio de 2025, ya había llamado la atención de los aficionados, consolidando su imagen como uno de los exponentes destacados del ciclismo colombiano en la escena global.

Así fue la carrera de la Laigueglia que conquistó el colombiano

Este fue el momento cuando el colombiano entró a la meta-crédito @legaciclismo/Instagram

Santiago Buitrago conquistó el Trofeo Laigueglia 2026 y concretó su primera victoria en una clásica, tras un ataque decisivo que rompió la última subida y consagra al colombiano como protagonista en el calendario internacional de ciclismo. En una jornada marcada por los 192 kilómetros de recorrido exigente, el triunfo de Buitrago con el equipo Bahrain Victorious marca el inicio de una temporada donde los favoritos demuestran solidez frente a una carrera de media montaña, que anticipa la tensión de la inminente Strade Bianche, según informó el medio original.

A 10 kilómetros de la meta, Buitrago efectuó un ataque que resultó definitivo al coronar por última vez el ascenso a Colla Micheri, logrando así la primera victoria de la temporada para Bahrain Victorious. El colombiano se impuso en un circuito final que incluyó triple subida a dicho puerto, un segmento especialmente duro de 1,9 kilómetros al 8,4%. El desenlace tuvo lugar el miércoles 4 de marzo y coronó una edición particularmente ajustada y táctica del Trofeo Laigueglia, que este año se posicionó como anticipo del nivel de competencia que se espera en las grandes clásicas italianas.

La estructura de la prueba enclavada en la región litoral de Italia incluyó una primera parte accidentada, que recordó el inminente paso de la Milán-San Remo por la mítica Cipressa, puerto que define históricamente esa “Classicissima”. Pronto, una fuga de ocho ciclistas —Louis Vervaeke, Javier Ibáñez, Paul Fietzke, Alessandro Iacchi, Stefano Leali, Diego Nembrini, Alfred Grenaae y Raffaele Tela— animó la carrera, ampliándose posteriormente con la incorporación de Ben Granger y Michael Belleri. El pelotón permitió a los escapados llegar a diferencias superiores a los 6 minutos antes de acelerar el ritmo luego del primer paso por la Cipressa.

El desarrollo táctico de la jornada giró en torno a la ofensiva de Vervaeke, quien, a 75 kilómetros del final, lanzó un ataque en la ascensión de Testico que lo dejó en cabeza con una renta considerable. Por detrás, los grupos perseguidores se reorganizaban: Granger, Fietzke y Grenaae formaban un primer trío; Ibáñez, Iacchi, Belleri y Nembrini, un segundo grupo, mientras el pelotón se reducía y el margen comenzaba a recortarse gradualmente.

El colombiano le dio el
El colombiano le dio el primer triunfo a Colombia en el ciclismo de ruta durante la temporada 2026- crédito Bahrain Victorious

La fase decisiva comenzó con la aproximación al circuito final, cuando el pelotón, reducido a apenas una treintena de favoritos, neutralizó a los últimos integrantes de la fuga. Javier Ibáñez fue absorbido durante esta fase. Vervaeke resistió solo hasta 43 kilómetros de la meta con 2:50 de ventaja sobre el grupo principal, pero la diferencia seguía menguando a cada kilómetro.

En la triple subida a Colla Micheri, los favoritos —entre ellos Antonio Tiberi, Romain Gregoire, Quinten Hermans y el propio Buitrago— protagonizaron los principales movimientos ofensivos, con un ataque temprano en la primera subida y aceleraciones del UAE Team Emirates XRG para impedir que se decidiera anticipadamente la carrera. El último ascenso y el arreón final al sprint —precedido de un breve repecho— sentenciaron la victoria para el ciclista de Colombia, quien suma así a su palmarés una de las clásicas más tradicionales del inicio de temporada.

La edición 2026 del Trofeo Laigueglia se consolida como antesala estratégica de las grandes citas de primavera en el calendario europeo, donde figuras como Buitrago emergen entre los nombres destacados del pelotón internacional.

Así quedaron los resultados finales de la carrera

Cycling - Tour de France
Cycling - Tour de France - Stage 18 - Vif to Courchevel Col de la Loze - Courchevel Col de la Loze, France - July 24, 2025 Bahrain Victorious' Santiago Buitrago in action during stage 18 REUTERS/Benoit Tessier

1.Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 4 horas, 38 minutos y 50 segundos

2.Romain Grégoire (Francia - Groupama - FDJ United): a 25 segundos

3.Antonio Tiberi (Italia - Bahrain-Victorious): m.t.

4. Diego Ulissi (Italia - XDS Astana Team): a 40 segundos

5. Andrea Vendrame (Italia - Jayco AlUla): a 44 segundos

6. Christian Scaroni (Italia - XDS Astana Team): m.t.

7. António Morgado (Portugal - UAE Team Emirates): m.t.

8. Simone Gualdi (Italia - Lotto - Intermarché): m.t.

9. Mattéo Vercher (Francia - TotalEnergies): m.t.

10. Mauri Vansevenant (Bélgica - Soudal Quick-Step): m.t.

29. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easy Post): m.t

36. Edward Cruz (Colombia - Bardiani CSF 7 Saber): a 2 minutos y 59 segundos

39. Santiago Umba (Colombia - Solution Tech Nippo Rali): a 3 minutos y 14 segundos

44. Martín Santiago Herreño (Colombia - Bardiani CSF 7 Saber): a 5 minutos y 1 segundo

