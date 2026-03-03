Así percibe la prensa internacional a James Rodríguez a 100 días del inicio del Mundial 2026: “Al olvido absoluto”

El volante colombiano jugará en el cuadro del Minnesota United, siendo su primera experiencia en la MLS - crédito @jamesrodriguez10 / Instagram

James Rodríguez se encuentra en la MLS de Estados Unidos con el Minnesota United, y espera que con el equipo dirigido por Cameron Knowles pueda tener el ritmo suficiente para llegar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con las condiciones necesarias para la selección Colombia.

Por esta razón, en medio de lo que es su nuevo equipo y el pasado reciente que vivió en el Club León de México, el volante colombiano fue recordado por la prensa mexicana en forma breve, explicando su presente deportivo y la actualidad que atraviesa.

El cuadro norteamericano buscará ser uno de los principales protagonistas en la MLS - crédito @mnufc / Instagram

El 1 de marzo de 2026, el portal deportivo del canal mexicano TV Azteca reseñó el momento cuando James Rodríguez llegó al Club León de México en la temporada 2025, al nuevo presente que vive en el Minnesota United, equipo de la MLS de Estados Unidos, resaltando la poca continuidad con la que llega a Nortemérica en el artículo titulado “De ser el mejor pagado de la Liga BBVA MX al olvido absoluto: El drama que vive James Rodríguez hoy”:

“A menos de cuatro meses para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comience, James Rodríguez sigue sin sumar minutos desde que inició el año. La figura de Colombia está sin actividad desde un periodo largo y su situación deja mucha preocupación. El 10 se unió a Minnesota United, equipo de la MLS que le prometía continuidad y un rol importante dentro del once titular, pero hasta ahora no han cumplido con lo dicho”, dijo.

Agregaron también que la posible razón por la cual no debuta pasa por su actual estado físico:

“Distintos reportes aseguran que James aún no se estrena con el equipo norteamericano debido a que el cuerpo técnico no lo ve al cien por ciento desde lo físico. Puertas adentro creen que el volante ofensivo de 34 años todavía debe mejorar físicamente para competir al máximo nivel dentro de la MLS, por lo que su entrenador lo evaluará semana tras semana y definirá cuándo comenzará a ser titular”, explicaron.

Cameron Knowles, técnico del Minnesota United, explicó las razones por las que James no jugó

Cameron Knowles explicó las razones por las cuales James Rodríguez aún no debutó con el Minnesota United - crédito Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports

El 28 de febrero de 2026, después de la victoria por 1-0 del Minnesota United ante el Cincinnati, Cameron Knowles, técnico del cuadro de James, explicó los motivos por los cuales el colombiano no estuvo

“Fue un partido difícil, ¿sabes? Y con nosotros en ese estado de juego, con un gol arriba y él (James) habiendo estado sentado durante 75 u 80 minutos sin jugar hasta ahora y solo con una semana de entrenamiento completo. No creo que esas fueran las circunstancias ideales para traerlo al campo", dijo.

Este es el calendario de partidos que le queda a James Rodríguez previo al debut en el Mundial de 2026

James Rodríguez debutaría de visitante ante Vancouvers Whitecaps en la MLS Cup - crédito MLS

Con los dos partidos que jugó Minnesota United, el equipo norteamericano tendrá 13 partidos antes del comienzo de la Copa del Mundo, a continuación, este es el calendario de juegos:

Fecha 3 - 7 de marzo de 2026: Nashville SC vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 4 - 14 de marzo de 2026: Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 5 - 22 de marzo de 2026: Minnesota United vs. Seattle Sounders - 1:30 p. m.

Fecha 6 - 4 de abril de 2026: Los Ángeles Galaxy vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 7 - 11 de abril de 2026: San Diego FC vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 8 - 18 de abril de 2026: Minnesota United vs. Portland Timbers - 7:30 p. m.

Fecha 9 - 22 de abril de 2026: FC Dallas vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 10 - 25 de abril de 2026: Minnesota United vs. LAFC - 12:30 p. m.

Fecha 11 - 2 de mayo de 2026: Columbus Crew vs. Minnesota United - 6:30 p. m.

Fecha 12 - 10 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Austin FC - 6:00 p. m.

Fecha 13 - 13 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Colorado Rapids - 7:30 p. m.

Fecha 14 - 16 de mayo de 2026: New England Revolution vs. Minnesota United - 6:30 p. m.

Fecha 15 - 23 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Real Salt Lake - 7:30 p. m.