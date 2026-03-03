A 100 días para la Copa del Mundo, este es el cronograma de actividades de la selección Colombia de cara al Mundial 2026

James Rodríguez y Luis Díaz son los dos referentes de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcará el regreso de la selección Colombia a la cita orbital más importante del fútbol mundial, luego de quedarse por fuera de la Copa Mundial de Qatar 2022.

A 100 días para el partido inaugural, en el estadio Azteca de México D. F., la Tricolor ya tiene organizado el cronograma desde la fecha hasta su primer partido en el grupo K ante Uzbkistán.

Lo más próximo para la selección serán los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo, en donde la Federación Colombiana de Fútbol acordó duelos contra Croacia en Orlando, Florida el viernes 27 de marzo y luego viajará hasta Washington para enfrentar a la vigente subcampeona del mundo, Francia, el domingo 29 de marzo.

Estos partidos son la última oportunidad que tendrá Néstor Lorenzo antes de la lista definitiva de 26 jugadores que enfrentarán la Copa del Mundo. En cuanto a partidos confirmados de la Amarilla antes del Mundial, Ramón Jesurún confirmó que el 29 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín se jugará el partido de despedida. Chile o Perú son los posibles rivales para el duelo.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló acerca de lo que será la sede del partido de despedida - crédito Carlos Pulido / Infobae Colombia

El mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que antes de viajar a Guadalajara, donde la Tricolor hará su base de entrenamiento durante la Copa Mundial de la FIFA, jugaría en San Diego, Estados Unidos, un último partido amistoso, con fecha tentativa el 7 de junio, ante Jordania que integra el grupo J junto a Austria, Argentina y Argelia.

Los partidos de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Fecha 1 - 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2 - 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3 - 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

Esta es la fecha en la que los jugadores terminarían sus actividades con los clubes

Luis Díaz llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como el jugador más destacado de la selección Colombia en Europa - crédito REUTERS/Michaela Stache

Aunque se rumoraba que Néstor Lorenzo pretendía comenzar a concentrar a los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el 10 de mayo, varios de los jugadores más importantes del equema del entrenador, que juegan en el fútbol europeo, no podrían unirse hasta despues del 15 de mayo.

La liga que primero termina en Europa es la Bundesliga, donde juega Luis Díaz, el 16 de mayo. Sin embargo, el Bayern Múnich es serio candidato a jugar la final de la Champions League, la cual está programada para el 30 de mayo en el Puskas Arenas de Budapest.

La Primeira Liga de Portugal, donde juegan Richard Ríos con Benfica y Luis Suárez con Sporting CP, terminaría su cronograma el 17 de mayo. El último partido de Minnesota United, nuevo equipo de James Rodríguez, sería el 23 de mayo. El “Cucho” Hernández y Johan Mojíca en España culminan el torneo el 24 de mayo y la liga que más tarde terminaría y en donde milita el llamado a ser el portero de la selección Colombia, Camilo Vargas, es la de México.

Esta es la prelista de jugadores que estarían en la órbita de Néstor Lorenzo para ser convocados a la selección Colombia

Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Juan Castillo

Devis Vásquez

Jordan García

Laterales izquierdos

Johan Mojíca

Álvaro Angulo

Deiver Machado

Cristian Borja

Laterales derechos

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Felipe Román

Mateo Castillo

Defensores centrales

Yerry Mina

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Willer Ditta

Yerson Mosquera

Carlos Cuesta

Juan Cabal

Jhojan Romaña

Volantes de primer línea

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Nelson Deossa

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Jhon Solís

Rafael Carrascal

Jorman Campuzano

Sebastián Gómez

Eduard Atuesta

Volantes ofensivos

James Rodríguez

Jorge Carrascal

Jhon Arias

Juan Fernando Quintero

Yaser Asprilla

Johan Rojas

Jordan Barrera

Extremos atacantes

Luis Díaz

Carlos Andrés Gómez

Johan Carbonero

Kevin Serna

Jaminton Campaz

Marino Hinestroza

Centrodelanteros

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Dayro Moreno

Rafael Santos Borré

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Roger Martínez