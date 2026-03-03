Deportes

A 100 días para la Copa del Mundo, este es el cronograma de actividades de la selección Colombia de cara al Mundial 2026

Al menos cuatros partidos amistosos tendrá la Tricolor antes de su debut el 17 de junio en el estadio Azteca ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA

James Rodríguez y Luis Díaz
James Rodríguez y Luis Díaz son los dos referentes de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcará el regreso de la selección Colombia a la cita orbital más importante del fútbol mundial, luego de quedarse por fuera de la Copa Mundial de Qatar 2022.

A 100 días para el partido inaugural, en el estadio Azteca de México D. F., la Tricolor ya tiene organizado el cronograma desde la fecha hasta su primer partido en el grupo K ante Uzbkistán.

Lo más próximo para la selección serán los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo, en donde la Federación Colombiana de Fútbol acordó duelos contra Croacia en Orlando, Florida el viernes 27 de marzo y luego viajará hasta Washington para enfrentar a la vigente subcampeona del mundo, Francia, el domingo 29 de marzo.

Estos partidos son la última oportunidad que tendrá Néstor Lorenzo antes de la lista definitiva de 26 jugadores que enfrentarán la Copa del Mundo. En cuanto a partidos confirmados de la Amarilla antes del Mundial, Ramón Jesurún confirmó que el 29 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín se jugará el partido de despedida. Chile o Perú son los posibles rivales para el duelo.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló acerca de lo que será la sede del partido de despedida

El mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que antes de viajar a Guadalajara, donde la Tricolor hará su base de entrenamiento durante la Copa Mundial de la FIFA, jugaría en San Diego, Estados Unidos, un último partido amistoso, con fecha tentativa el 7 de junio, ante Jordania que integra el grupo J junto a Austria, Argentina y Argelia.

Los partidos de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

  • Fecha 1 - 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.
  • Fecha 2 - 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.
  • Fecha 3 - 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

Esta es la fecha en la que los jugadores terminarían sus actividades con los clubes

Luis Díaz llegará a la
Luis Díaz llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como el jugador más destacado de la selección Colombia en Europa

Aunque se rumoraba que Néstor Lorenzo pretendía comenzar a concentrar a los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el 10 de mayo, varios de los jugadores más importantes del equema del entrenador, que juegan en el fútbol europeo, no podrían unirse hasta despues del 15 de mayo.

La liga que primero termina en Europa es la Bundesliga, donde juega Luis Díaz, el 16 de mayo. Sin embargo, el Bayern Múnich es serio candidato a jugar la final de la Champions League, la cual está programada para el 30 de mayo en el Puskas Arenas de Budapest.

La Primeira Liga de Portugal, donde juegan Richard Ríos con Benfica y Luis Suárez con Sporting CP, terminaría su cronograma el 17 de mayo. El último partido de Minnesota United, nuevo equipo de James Rodríguez, sería el 23 de mayo. El “Cucho” Hernández y Johan Mojíca en España culminan el torneo el 24 de mayo y la liga que más tarde terminaría y en donde milita el llamado a ser el portero de la selección Colombia, Camilo Vargas, es la de México.

Esta es la prelista de jugadores que estarían en la órbita de Néstor Lorenzo para ser convocados a la selección Colombia

Néstor Lorenzo asumió como entrenador
Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022

Arqueros

  • Camilo Vargas
  • David Ospina
  • Álvaro Montero
  • Juan Castillo
  • Devis Vásquez
  • Jordan García

Laterales izquierdos

  • Johan Mojíca
  • Álvaro Angulo
  • Deiver Machado
  • Cristian Borja

Laterales derechos

  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Andrés Felipe Román
  • Mateo Castillo

Defensores centrales

  • Yerry Mina
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Willer Ditta
  • Yerson Mosquera
  • Carlos Cuesta
  • Juan Cabal
  • Jhojan Romaña

Volantes de primer línea

  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Juan Camilo Portilla
  • Nelson Deossa
  • Gustavo Puerta
  • Kevin Castaño
  • Jhon Solís
  • Rafael Carrascal
  • Jorman Campuzano
  • Sebastián Gómez
  • Eduard Atuesta

Volantes ofensivos

  • James Rodríguez
  • Jorge Carrascal
  • Jhon Arias
  • Juan Fernando Quintero
  • Yaser Asprilla
  • Johan Rojas
  • Jordan Barrera

Extremos atacantes

  • Luis Díaz
  • Carlos Andrés Gómez
  • Johan Carbonero
  • Kevin Serna
  • Jaminton Campaz
  • Marino Hinestroza

Centrodelanteros

  • Luis Suárez
  • Jhon Córdoba
  • Dayro Moreno
  • Rafael Santos Borré
  • Juan Camilo “Cucho” Hernández
  • Roger Martínez

