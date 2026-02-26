Deportes

Néstor Lorenzo habló de Jhon Jader Durán y sus posibilidades de regresar a la selección Colombia para el Mundial 2026

El seleccionador nacional abordó la situación del delantero del Zenit de San Petersburgo, que no aparece en las convocatorias desde junio de 2025

Guardar
Lorenzo habló de Jhon Jader
Lorenzo habló de Jhon Jader Durán y las posibilidades de que vuelva a la selección Colombia para el Mundial - crédito Montaje Infobae (AFP)

La selección Colombia se acerca a un momento definitivo rumbo a su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El seleccionador Néstor Lorenzo tiene ante él la decisión de elegir los jugadores que participarán de los juegos amistosos ante Francia y Croacía en marzo, y que conformarían el nucleo del plantel que participará de la séptima cita mundialista en la historia de la Tricolor.

Una de las preguntas recurrentes de la prensa deportiva y de los aficionados gira alrededor de los hombres en ataque. Aunque Luis Javier Suárez y su rendimiento en el Sporting de Lisboa parecen haberle ganador un puesto como titular, la falta de variantes vienen generando dudas hasta el punto que veteranos como Falcao García, Hugo Rodallega o Dayro Moreno se han propuesto de manera reiterada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A la par, las preguntas giran alrededor de Jhon Jader Durán, que dos años atrás parecía ser el futuro goleador de Colombia y ahora atraviesa un momento complejo en su carrera profesional.

El atacante que en 2024 venía en ascenso con sus buenas actuaciones en el Aston Villa, pasó a transitar una carrera caracterizada por la poca duración en los clubes.

La aventura en el Al-Nassr de Arabia Saudí y luego como cedido en el Fenerbahçe no pasaron de los seis meses, lo que sumado a los rumores de su último partido con Colombia en junio de 2025 ante Perú tras ser reemplazado en el entretiempo, llevaron a generar todo un debate alrededor del jugador surgido en las inferiores del Envigado.

Aunque animó el mercado de fichajes de invierno con la posibilidad de jugar en Italia — y en la Juventus en particular —, Durán recaló en el Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia donde también milita Wilmar Barrios.

Por ahora el club se encuentra inmerso en partidos de preparación antes de que se retome el fútbol en el país, pero justamente la falta de continuidad del delantero le estaría restando su presencia con la Tricolor, según explicó Lorenzo en diálogo con As Colombia.

El delantero colombiano tendrá su
El delantero colombiano tendrá su primera experiencia en el fútbol ruso - crédito Zenit de San Petersburgo

El seleccionador fue interrogado por la falta de ritmo competitivo de Durán, pero también de James Rodríguez que recaló en el Minnesota United de la MLS y espera debutar esta semana.

“Siempre estamos en contacto con todos”, dijo con relación a los dos jugadores. Sin embargo, hizo distinciones entre ambos casos. “Lo de Jhon Jáder, ha cambiado de club consecutivamente, esperamos logre su mejor nivel para ponernos también ahí a pensar”, dijo.

Como contrapartida, se mostró más confiado en el ‘10′ de la selección. “Estoy contento por la llegada de James a Minnesota. Ha hecho pretemporada con un equipo, está esperando el momento del debut, que es inminente, y bueno, que haga una buena temporada hasta que lo tengamos nosotros con todo el grupo”, expresó.

Los números de Durán en el fútbol turco

Durán jugó la primera parte
Durán jugó la primera parte de la temporada 2025/26 en el Fenerbahçe, cedido desde Al-Nassr - crédito Fenerbahce SK

La experiencia de Durán en el Fenerbahçe dejó luces y sombras. Lo que parecía ser una sociedad con el entrenador Jose Mourinho destinada a reorientar su carrera profesional, terminó cuando el portugués fue destituido luego de su eliminación de la fase previa de la Champions League ante el Benfica que, irónicamente, comenzó a dirigir semanas después.

El colombiano jugó 21 partidos, marcó cinco goles y sumó tres asistencias, pero no logró la regularidad ni el protagonismo esperado, en medio de polémicas y dificultades dentro y fuera del campo.

De ahí que este nuevo ciclo en Rusia representa una nueva oportunidad de relanzar su carrera, con la mira puesta en la titularidad, los goles y la posibilidad de ser parte activa de la selección Colombia en un futuro.

Temas Relacionados

Néstor LorenzoJhon Jader DuránSelección ColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Jhon Arias brilló ante Fluminense y recibió elogios del técnico de Palmeiras: “Aporta calidad”

El extremo colombiano comienza a ganarse la confianza del cuerpo técnico y la afición del Verdao, mostrando su versatilidad y aportando soluciones en el ataque

Jhon Arias brilló ante Fluminense

Nueva Zelanda apuesta por la Copa Mundial 2026: busca replicar el éxito del rugby en el fútbol y superar su historial en la FIFA

La nación de Oceanía compartirá en el grupo G junto con Bélgica, Egipto e Irán

Nueva Zelanda apuesta por la

Santa Fe reclamó ante la FCF: Eduardo Méndez, presidente del equipo, ironizó sobre el árbitro y pidió que lo postulen para la final del Mundial 2026

El club capitalino formalizó su inconformidad por las decisiones arbitrales en el partido contra Atlético Nacional, mientras la dirigencia exige mayor rigor y transparencia en la Liga BetPlay

Santa Fe reclamó ante la

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

César Haydar se arriesga a una sanción de la Dimayor por fingir falta en partido Santa Fe vs. Nacional: hay precedente

El defensor de Atlético Nacional admitió que “fue más vivo” al momento de la jugada con Hugo Rodallega y que provocó que se invalidara la anotación de Omar Fernández

César Haydar se arriesga a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En medio de la violencia

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Don Tetto formará parte del

Don Tetto formará parte del cartel de Warped Tour 2026 junto a otras leyendas del punk rock

A la ‘influencer’ Karina García le recodaron su pasado con Altafulla y así reaccioní: “Caí por boba”

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

Cristina Hurtado reveló cómo ha mantenido intacto el amor por José Narváez desde que lo conoció en ‘Protagonistas de novela’: “Vamos a cumplir 23″

Nicolás Arrieta reveló qué busca Lina Tejeiro de una pareja: “La voy a vender”

Deportes

Jhon Arias brilló ante Fluminense

Jhon Arias brilló ante Fluminense y recibió elogios del técnico de Palmeiras: “Aporta calidad”

Nueva Zelanda apuesta por la Copa Mundial 2026: busca replicar el éxito del rugby en el fútbol y superar su historial en la FIFA

Santa Fe reclamó ante la FCF: Eduardo Méndez, presidente del equipo, ironizó sobre el árbitro y pidió que lo postulen para la final del Mundial 2026

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

César Haydar se arriesga a una sanción de la Dimayor por fingir falta en partido Santa Fe vs. Nacional: hay precedente