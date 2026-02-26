Deportes

Los colombianos que siguen en disputa por la Uefa Champions League

Con Luis Díaz como figura más llamativa del fútbol cafetero aún en competencia, la siguiente fase de eliminación será en octavos de final

Guardar
16 clubes siguen en disputa
16 clubes siguen en disputa del torneo de clubes de Europa - crédito EFE

Entre el 24 y el 25 de febrero se disputaron los partidos de vuelta de la fase de play-offs de la Uefa Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

Tras la eliminación de ocho clubes, 16 equipos siguen en disputa por convertirse en los ganadores de la “orejona”, como popularmente se le conoce al trofeo que recibe el plantel ganador del campeonato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En Infobae Colombia repasamos cuáles son los representantes cafeteros que siguen en el torneo que sorteará su siguiente fase el 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, en Suiza.

La final de la Champions
La final de la Champions será el 30 de mayo en Budapest - crédito Uefa

Entre los clubes que clasificaron directamente a los octavos de final hay dos representantes colombianos, comenzando con el guajiro Luis Díaz, una de las figuras principales del Bayern Múnich.

Díaz, como representante principal de Colombia en la competencia, está en uno de los equipos que es mencionado entre los favoritos a quedarse con el título más importante de la temporada en Europa.

Otro colombiano que sigue en competencia es Luis Suárez, goleador del Sporting de Lisboa, que terminó en la séptima posición de la tabla general de la primera fase de la Champions.

En la actual temporada, Suárez ha anotado cuatro goles y entregó una asistencia en los partidos de la Uefa Champions League que ha disputado.

Luis Javier Suárez es uno
Luis Javier Suárez es uno de los goleadores del Sporting de Lisboa en la competencia de clubes - crédito Sporting CP

El último colombiano en clasificarse fue Davinson Sánchez, que fue titular en los dos partidos que Galatasaray disputó ante Juventus, siendo triunfo para el cafetero en la ida y derrota en el compromiso de vuelta.

En el compromiso que se jugó en Turín, Italia, Juventus derrotó 3-0 a su rival y, por ende, la serie tuvo que definirse en tiempo extra, siendo el equipo turco el que terminó mejor parado en la fase eliminatoria.

Posibles rivales de los colombianos

Luis Díaz es la figura
Luis Díaz es la figura principal de Colombia que sigue en disputa por la Champions - Crédito: AFP

En primer lugar, Bayern Múnich enfrentará a Bayer Leverkusen o Atalanta. El club alemán eliminó a Olympiacos en la fase anterior, mientras que Atalanta derrotó a Borussia Dortmund con un global final de 4-3.

Sporting de Lisboa, club en el que milita Luis Javier Suárez, enfrentará a Real Madrid o Bodo Glimt. El club español eliminó a Benfica (equipo de Richard Ríos), mientras que la institución de Noruega fue una de las sorpresas de la fase previa al derrotar a Inter de Milán.

Por último, Davinson Sánchez y Galatasaray recibirán a Liverpool o Tottenham, por lo que en cualquiera de los casos tendrán que visitar Inglaterra en las próximas semanas.

Davinson Sánchez y Galatasaray seguirán
Davinson Sánchez y Galatasaray seguirán en disputa en la Champions - crédito Reuters

¿Cómo se disputará la Champions hasta la final?

A partir de los octavos de final, la Champions League adopta un formato de eliminación directa. Los 16 equipos clasificados se enfrentan en duelos de ida y vuelta. Cada eliminatoria se define por el marcador global; si al término de los dos partidos hay empate, se recurre a tiempo extra y, de persistir la igualdad, se ejecutan penales.

El sorteo determina los cruces y el orden de las localías, evitando en esta ronda que equipos del mismo país o grupo inicial se enfrenten entre sí. En los cuartos de final, el procedimiento se repite. Ya no rigen restricciones de nacionalidad o de fase de grupos, por lo que cualquier equipo puede enfrentarse a otro. Las semifinales mantienen el formato de doble partido, aplicando las mismas reglas para la definición en caso de empate.

La final se disputa a partido único en una sede neutral previamente designada por la Uefa. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se juega una prórroga y, si persiste la igualdad, la definición llega mediante penales. El campeón se corona tras superar este formato, consolidándose como el mejor equipo de Europa en la temporada.

Temas Relacionados

Uefa Champions LeagueOctavos de finalColombianosChampionsSorteo de la ChampionsColombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

En uno de los clásicos del fútbol colombiano, el cuadro antioqueño buscará estar entre los líderes, mientras que los bogotanos querrán meterse al grupo de los 8

Santa Fe vs. Nacional: siga

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

El colombiano jugó los 90 minutos y participó en varias de las mejores situaciones de las ‘Águilas’ en el partido de vuelta de la serie en el estadio Santiago Bernabeu

Richard Ríos destacó en Benfica,

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

La Amarilla suma tan solo un punto y no tiene márgen de error en la lucha por clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en el segundo semestre del 2026 en Polonia

Colombia vs. Venezuela - EN

“La Primera B es un moridero”, según polémico dueño del Unión Magdalena: duro golpe al fútbol colombiano

Eduardo Dávila, que tiene dos condenas por narcotráfico y homicidio, criticó fuertemente a la segunda división, la falta de un mejor campeonato y cómo fue la salida de Jannenson Sarmiento a Junior

“La Primera B es un

Jorge Luis Pinto y Radamel Falcao García: las claves para su convocatoria a la selección Colombia en el Mundial 2026

El experimentado entrenador santandereano analizó el presente del delantero samario y detalló los aspectos deportivos y de liderazgo que, a su juicio, pueden hacer la diferencia

Jorge Luis Pinto y Radamel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con su manejo

Shakira sorprendió con su manejo del árabe: saludó a sus fans en Egipto previo a su concierto en las Pirámides de Giza

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Flavia Dos Santos será la presentadora de los Premios India Catalina 2026

Nicolás Arrieta volvió a las redes sociales tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y con lágrimas compartió contundente mensaje: “Me dañé mi mala imagen”

Influencer argentina amante de la música colombiana le dejó sentido mensaje a Pipe Peláez tras su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

Deportes

Richard Ríos destacó en Benfica,

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

“La Primera B es un moridero”, según polémico dueño del Unión Magdalena: duro golpe al fútbol colombiano

Jorge Luis Pinto y Radamel Falcao García: las claves para su convocatoria a la selección Colombia en el Mundial 2026