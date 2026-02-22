Deportes

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA

Al menos 68 jugadores han jugado un Mundial de fútbol con la selección Colombia, siendo futbolistas de algún club del fútbol profesional colombiano

Este fue el equipo de Colombia que disputó al mundial de Estados Unidos 1994 - crédito Colprensa

La historia de la selección de Colombia en los Mundiales de fútbol evidencia la influencia de los clubes nacionales en la conformación de las convocatorias, con Atlético Nacional como el equipo que más futbolistas ha aportado.

A lo largo de las seis ediciones en que Colombia ha participado, 22 jugadores salieron de sus filas, una cifra que supera ampliamente a cualquier otro club colombiano. Esta tendencia comenzó en 1962, primer año en el que la Tricolor fue a un Mundial de fútbol, y se mantuvo con fuerza hasta 1994; en 2018, el conjunto antioqueño no tuvo representación en la lista definitiva.

En la primera presencia mundialista de Colombia en 1962, clubes como Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios, Deportivo Cali, Deportivo Pereira y Atlético Nacional distribuyeron los nombres de la nómina nacional.

Colombia disputó su primer mundial en Chile 1962 - crédito Colprensa

Entre los más destacados de aquella cita figuran Efraín Sánchez (Independiente Medellín), Francisco Zuluaga (Santa Fe), Delio Gamboa (Millonarios), Germán Aceros (Deportivo Cali) e Ignacio Calle (Atlético Nacional). Deportivo Pereira tuvo su único aporte mundialista en esa edición, con tres futbolistas: Achito Vivas, Eusebio Escobar y Antonio Rada.

En el Mundial de 1990, Atlético Nacional se consolidó como la principal fuente de convocados, con René Higuita, Andrés Escobar, Luis Herrera, Gildardo Gómez, León Villa y José Ricardo Pérez. También tuvieron presencia América de Cali, con Bernardo Redín, Eduardo Niño, Wilmer Cabrera y Freddy Rincón; Millonarios, con Carlos Estrada y Arnoldo Iguarán; e Independiente Medellín, con Gabriel Gómez. América de Cali contó con tres internacionales en esa cita.

El registro máximo de jugadores de Atlético Nacional se dio en el Mundial de 1994, cuando el club alcanzó la cuota más alta, representada por Andrés Escobar, Luis Herrera, Hermán Gaviria, Gabriel Gómez y Leonel Álvarez. América de Cali también tuvo una participación relevante con Óscar Córdoba, Anthony de Ávila, Harold Lozano, Leonel Álvarez y Wilson Pérez. Otros equipos, como Junior FC y Millonarios, sumaron menos nombres.

Selección Colombia en el Mundial de 1998 disputado en Francia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En la Copa del Mundo de 1998, se mantuvo la tendencia de presencia de clubes como Deportivo Cali, Santa Fe, Atlético Nacional y Millonarios, aunque aumentó la cantidad de futbolistas que ya jugaban en el exterior. En esa convocatoria resaltaron José Santa (Atlético Nacional), Ever Palacios (Deportivo Cali), Wilmer Cabrera (Millonarios) y Léider Preciado (Santa Fe).

Para el Mundial de 2014, la nómina de Colombia incluyó jugadores provenientes de equipos nacionales y del extranjero. Atlético Nacional solo contó con Alexander Mejía en la convocatoria, mientras que Santa Fe estuvo representado por Camilo Vargas. Deportivo Cali aportó a Faryd Mondragón, que cerró su carrera mundialista en Brasil. El número de futbolistas de clubes colombianos disminuyó en comparación con ediciones anteriores.

En 2018, la selección estuvo conformada mayoritariamente por jugadores con trayectoria internacional. Deportivo Cali sumó un segundo nombre en la lista con Abel Aguilar y Camilo Vargas. Atlético Nacional, en contraste con su tradición histórica, no sumó nombres a la convocatoria final.

Abel Aguilar y Camilo Vargas eran los jugadores del fútbol colombiano que integraron la nómina de Rusia 2018 - crédito EFE

En el balance general, Atlético Nacional encabeza la lista histórica con el mayor número de jugadores aportados a los Mundiales por Colombia. América de Cali suma 11, seguido por Independiente Santa Fe (8), Millonarios (7), Deportivo Cali (7), Junior FC (6), Independiente Medellín (4) y Deportivo Pereira (3).

