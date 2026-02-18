Luis Díaz confesó el mayor desafío de su vida en Alemania y destacó la sociedad con Kane y Olise en Bayern Múnich

El colombiano tras su paso por Liverpool se ha convertido en un referente clave para los rivales - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El colombiano Luis Díaz continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026. Tras su llegada procedente del Liverpool, el extremo guajiro ha mantenido un nivel sobresaliente y se ha convertido en un pilar fundamental del ataque bávaro bajo la dirección de Vincent Kompany.

Su entendimiento en el frente ofensivo junto al mundialista Harry Kane ha potenciado el rendimiento del equipo y sembrado temor en las defensas rivales, tanto en competiciones nacionales como internacionales.

En lo que va de campaña, la dupla Díaz-Kane ha sido determinante: entre ambos suman 60 goles en sus 32 y 35 apariciones, respectivamente, y se han repartido el protagonismo tanto en Bundesliga como en la Champions League y la Copa de Alemania.

El también jugador de la selección Colombia, además de su cuota goleadora, se mantiene como uno de los máximos asistidores del plantel, aportando 15 pases de gol y consolidando una faceta polifuncional que lo hace indispensable en el esquema ofensivo de Kompany.

El desafío de la adaptación fuera de la cancha

Aunque el rendimiento deportivo ha sido notable, el guajiro no ha ocultado que la adaptación al fútbol alemán ha tenido retos significativos, especialmente en el ámbito personal y familiar. En rueda de prensa con el medio inglés Sky Sports, el colombiano reconoció que el idioma alemán ha sido la principal barrera desde su arribo a Múnich, aunque no lo percibe como un obstáculo insalvable.

“Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma, pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo”, explicó Díaz.

El extremo añadió que la decisión de fichar por el Bayern fue la correcta, resaltando la importancia de la felicidad y la comodidad tanto para él como para su entorno: “Fue una buena decisión para un equipo increíble y fantástico. Y cuando llegas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo. Ser feliz es lo más importante para un jugador y su familia. Venir aquí fue la decisión correcta”.

Competencia, infraestructura y consolidación en la titular

El exLiverpool también valoró la infraestructura y el entorno del club bávaro, reconociendo que la lucha por un puesto en la titular era compleja, dada la calidad y el renombre de sus compañeros.

“Sabía que me uniría a un grupo de futbolistas increíblemente bueno; a un club con una infraestructura excelente y un campo de entrenamiento fantástico. No tenía ninguna duda al respecto”, afirmó el colombiano, que a base de regularidad y entrega se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y la titularidad por la banda izquierda.

Una sociedad letal con el goleador británico

La conexión entre Luis Díaz y Harry Kane ha sido uno de los grandes puntos altos del Bayern esta temporada. Curiosamente, ambos llegaron al club tras haber sido rivales directos en la Premier League: “Lucho” defendía el Liverpool y Kane era el referente del Tottenham. En su último enfrentamiento en Inglaterra, el 30 de abril de 2023, ambos se reportaron en el marcador en la victoria 4-3 de los Reds sobre los Spurs en Anfield.

Ahora, como compañeros, han construido una sociedad letal, en el que el cafetero no escatimó elogios para el inglés: “Harry, por ejemplo, lo hace todo de maravilla. Me ha sorprendido mucho. Una cosa es verlo en el otro equipo, y otra muy distinta es compartir el vestuario con él y estar en el campo de entrenamiento con él todos los días, ver cómo trabaja para nosotros como equipo, cómo se mueve, cómo retrocede constantemente, cómo exige el balón y, por supuesto, cómo marca goles. Es una máquina. Realmente lo hace todo bien. Estoy muy orgulloso de formar parte de este ataque".

El aporte de Michael Olise y la convivencia en el vestuario

Asimismo, también destacó el talento del británico-francés Michael Olise, que se ha convertido en un socio fundamental: “Te destroza en el uno contra uno; tiene un talento técnico increíble y marca la diferencia. Es un tipo tranquilo. En el campo, es muy comunicativo”.

Luis Díaz, con su humildad y profesionalismo, sigue sumando elogios en Múnich y ratificando que su fichaje por el Bayern Múnich fue un acierto tanto para el club como para su propia carrera. Su impacto en el equipo y la armonía con figuras como Kane y Olise lo perfilan como uno de los referentes a seguir en el fútbol europeo en lo que resta de la temporada.