Jhon Arias reveló cómo Richard Ríos fue determinante para su llegada a Palmeiras

El delantero colombiano inicia una nueva etapa en el fútbol brasileño tras sellar su traspaso desde la Premier League

Jhon Arias fue presentado como
Jhon Arias fue presentado como jugador de Palmeiras y Richard Ríos defiende los colores del Benfica - crédito @Palmeiras/Reuters

El delantero colombiano Jhon Arias fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Palmeiras, en un acto que contó con la presencia de la presidenta del club, Leila Pereira, principal gestora de su fichaje.

La transferencia, valorada en 25 millones de dólares y procedente del Wolverhampton Wanderers de la Premier League, se convierte en una de las más representativas del fútbol brasileño en la temporada 2026.

Tras confirmarse su llegada a
Tras confirmarse su llegada a Palmeiras, Richard Rios envió un mensaje de apoyo a Jhon Arias, que llegó al cuadro paulista procedente del Wolverhampton Wanderers de la Premier League - crédito @Palmeiras/X y Pedro Rocha/REUTERS

Durante la conferencia de prensa, Arias compartió detalles sobre el proceso que lo llevó de Inglaterra al fútbol carioca. El atacante, que busca consolidarse en el equipo dirigido por Abel Ferreira, reconoció la importancia que tuvo su compatriota y compañero de selección, Richard Ríos, en la decisión de aceptar la propuesta del Palmeiras.

Con Richard Ríos tengo una buena relación en la Selección Colombia, fue una persona que habló mucho conmigo antes de todo”, afirmó Arias, subrayando que ese apoyo fue clave para dar el paso.

El mediocampista, que actualmente milita en el Benfica, lo contactó durante la negociación y le transmitió tranquilidad sobre el entorno del club paulista. “Me llamó y me contó su experiencia aquí en el club y me dio ese consejo de que Palmeiras era un buen lugar para mí, que estuviera tranquilo, que sería muy bien recibido”, detalló Arias, destacando el valor del respaldo de alguien con experiencia directa en el fútbol brasileño.

El mensaje de Abel Ferreira y la llegada por decisión presidencial

El estratega ha conseguido dos
El estratega ha conseguido dos Copas Libertadores con Palmeiras; Jhon Arias una con Fluminense - crédito Reuters/@Palmeiras

Sin embargo, la llegada de Arias no estuvo exenta de matices. El técnico portugués Abel Ferreira dejó claro en sus declaraciones que, aunque celebra el esfuerzo del club por sumar futbolistas de calidad, la incorporación del colombiano fue una gestión directa de la presidenta y no una solicitud específica del cuerpo técnico.

Los jugadores son refuerzos cuando empiezan a jugar porque hay que ver cuánto van a ayudar en el terreno de juego. El anuncio es fantástico porque necesitamos futbolistas con buenas funciones; sé que están haciendo esfuerzos muy grandes cuando hablamos de jugadores de este nivel”, señaló Ferreira.

El timonel profundizó sobre la política de fichajes del club: “Si hay otras contrataciones como las de Richard Ríos, Murilo Cerqueira, que son contrataciones del scouting del equipo, pero las de Arias y Vitor Roque, eso es pura contratación de la presidenta”.

El estratega portugués enfatizó que, aunque las decisiones de la directiva pueden ser acertadas, la integración de los nuevos jugadores dependerá de su adaptación y del rendimiento en la dinámica de un equipo que, según sus palabras, ha encontrado consistencia, dinámica y agresividad en el campo.

Arias llega con ritmo y disposición, pero deberá esperar su oportunidad

El colombiano vuelve al fútbol
El colombiano vuelve al fútbol brasileño tras un breve paso por el Wolverhampton de Inglaterra-crédito @Palmeiras/X

El propio Jhon Arias abordó el tema de la competencia interna y su disposición para sumar: “Conversé varias veces con Abel en medio de la negociación, me explicó dónde podría contribuir, soy un jugador que puede actuar en varias posiciones del campo y estoy aquí para ser un jugador más y ser mucho mejor”.

El exjugador de la Premier League destacó que llega en buen estado físico, producto de su actividad en Europa, y está listo para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico.

Estoy bien físicamente, en Europa apenas es mitad de temporada y vengo con ritmo. Estoy a disposición y Abel sabrá cuándo es el momento apropiado. Él será quien determine cuándo será el momento para jugar, pero estoy ansioso de estar en el campo, ayudar y demostrar en qué puedo ayudar”, dijo el atacante cafetero.

Por ahora, la expectativa se centra en la adaptación de Arias a las exigencias tácticas de Abel Ferreira y en cómo aprovechará las oportunidades que se le presenten en una plantilla plagada de talento.

La mira del delantero está puesta tanto en sumar minutos como en mantener su nivel de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026, que arrancará el 11 de junio en el estadio Azteca, un escenario en el que espera representar a la selección Colombia en su mejor versión y debutar en una cita mundialista.

Jhon AriasRichard RíosPalmeirasBenficaBrasileiraoPrimeira LigaColombia-Deportes

Deportivo Cali suma a un

Brandon Rivera fue protagonista en

Edgar Elizalde en Millonarios: el

Disidencias de 'Iván Mordisco' contra

Zambrano y Miryam aclararon si

Deportivo Cali suma a un

Deportivo Cali suma a un histórico de Boca Juniors a la lista de opciones para reemplazar a Alberto Gamero

