James Rodríguez no se guardó nada y envió duro mensaje a sus críticos: “Piensan que me lastimarán”

James Rodríguez inició una nueva etapa en su carrera con el Minnesota United, equipo que le apostó al colombiano para afrontar la mitad de la temporada 2026 de la MLS en Estados Unidos, donde necesita sumar minutos para llegar en condiciones al mundial con la selección Tricolor.

Motivado por jugar con los norteamericanos, James le envió un mensaje a sus críticos, debido a que siempre ha recibido toda clase de comentarios en los últimos años, varios de ellos por su cambio constante de clubes, falta de nivel y que no rinde de la misma manera que en el combinado nacional.

Por lo pronto, el cafetero se prepara para el debut en la temporada el sábado 21 de febrero, cuando Minnesota visite a Austin en Texas, donde se dará la primera prueba para el mediocampista y su deseo de jugar con la selección Colombia los amistosos de marzo y ser convocado para la Copa del Mundo.

“Son la gasolina que me impulsa”

Desde su paso por Real Madrid, el mediocampista empezó a recibir toda clase de comentarios por su inestabilidad a nivel de clubes, que luego pasó a su mal momento con el combinado nacional entre 2019 y 2022, al punto de ser fuertemente señalado tras no ser llamado a algunos partidos con el entonces técnico Reinaldo Rueda.

En charla con The Athletic, James Rodríguez afirmó que esos comentarios lo motivan a seguir adelante, más allá de que cambió de equipo en nueve ocasiones desde 2019 y solo en León y Everton logró tener continuidad en todo ese tiempo, pues en la mayoría de casos presentó conflictos con sus entrenadores.

“Mis detractores dicen, probablemente piensan, que me lastimarán o me afectarán. Es todo lo contrario. Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me propongo”, fueron las palabras del colombiano en la entrevista, dejando a un lado la molestia por lo que dicen en su contra.

James también se asegura de demostrarle a todo el mundo que mantiene su talento, como lo hizo en la Copa América 2024, al ser el mejor jugador del torneo y subcampeón con la selección Colombia, además de que le sirvió para volver al fútbol europeo con el Rayo Vallecano.

“Quienes dudan de mí son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden esa llama. Lo que no se dan cuenta es que, en realidad, me están haciendo un favor”, terminó de decir el mediocampista, que asume un reto especial con Minnesota United.

A sumar minutos hasta marzo

Luego de más de dos meses sin actividad, el colombiano volvió a la acción con un club y el siguiente paso es consolidarse en la formación titular para retomar el ritmo, ser figura en Estados Unidos y no ser olvidado por la selección Colombia, pues el técnico Néstor Lorenzo dejó claro que solo llamará a jugadores con continuidad.

James tendrá entre cuatro y cinco partidos para ser convocado a los amistosos de la Tricolor, que se verá el 26 y 29 de marzo frente a Croacia y Francia en Estados Unidos, como preparación para la Copa del Mundo de la FIFA y la última prueba antes de definir la lista de 26 jugadores para el torneo.

El primer juego se dará el sábado 21 de febrero, cuando Minnesota visite a Austin en el inicio de la MLS, después enfrentará a Cincinnati, Nashville y Vancouver Whitecaps, además de Seattle Sounders el domingo 22 de marzo, tres días antes del primero de los dos compromisos de los cafeteros.