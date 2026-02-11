EN VIVO Vasco da Gama vs. Bahía, fecha 3 del Brasileirao 2026: el equipo de los cuatro colombianos entra en escena

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Vasco da Gama y Bahía, por la fecha 3 del Brasileirao 2026 en el estadio São Januário de Río de Janeiro.
Por su parte, Bahía quiere acercarse al liderato en el Brasileirao, tiene cuatro puntos en el quinto puesto y a solo dos del líder Bragantino, así que le apuesta al triunfo en condición de visitante.
Vasco da Gama no sabe lo que es ganar en la campaña por el campeonato, lleva un empate y una derrota, lo que deja mal parado el proyecto porque es llamado a pelear por el título desde el primer momento.
Sigue la tercera jornada de la liga brasileña con un partido que llama la atención, pues se enfrenta uno de los clubes que le apunta a subir hasta los primeros lugares del campeonato ante otro que empezó mal y es llamado a ser protagonista a lo largo de la campaña.