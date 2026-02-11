Deportes

EN VIVO Vasco da Gama vs. Bahía, fecha 3 del Brasileirao 2026: el equipo de los cuatro colombianos entra en escena

El cuadro carioca tiene a Carlos Gómez, Carlos Cuesta, Marino Hinestroza y Johan Rojas, recibe al Tricolor de Acero en el campeonato local y busca con urgencia su primer triunfo de la temporada

Vasco da Gama quiere hacer
Vasco da Gama quiere hacer una buena temporada con cuatro colombianos en su plantilla de 2026 - crédito Vasco da Gama

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Vasco da Gama y Bahía, por la fecha 3 del Brasileirao 2026 en el estadio São Januário de Río de Janeiro.

22:33 hsHoy

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

El mundialista compartió vestuario y gloria continental junto al cafetero en Fluminense, levantaron la Copa Libertadores 2023

Jhon Arias compartió camerino con
Jhon Arias compartió camerino con Felipe Melo en Fluminense de Brasil - crédito @Palmeiras/Reuters

El fichaje de Jhon Arias por Palmeiras, uno de los gigantes del fútbol brasileño, ha generado todo tipo de reacciones y debate en suelo carioca.

21:37 hsHoy

Poderoso club de Brasil se quedó con joven promesa de Millonarios: el azul hizo un importante negocio

Mientras el equipo de Fabián Bustos revisa cómo llenar el último cupo en su plantilla, dejó partir a un jugador que tiene experiencia en la selección Colombia juvenil

Millonarios dejó partir otro jugador,
Millonarios dejó partir otro jugador, esta vez con destino a Brasil y con una oportunidad enorme de cerrar un negocio millonario - crédito Millonarios FC

Millonarios está listo para afrontar su segundo encuentro bajo el mando del técnico Fabián Bustos, después de sacar un punto ante Deportivo Cali en Palmaseca, mejorar en la parte defensiva y sacar el arco en cero.

20:25 hsHoy

El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil

El colombiano se sumará a la plantilla dirigida por Abel Ferreira, que ya le lanzó el desafío de demostrar en la cancha que puede ser un verdadero refuerzo

El colombiano vuelve al fútbol
El colombiano vuelve al fútbol brasileño tras un breve paso por el Wolverhampton de Inglaterra-crédito @Palmeiras/X

La llegada de Jhon Arias a Palmeiras se ha convertido en uno de los movimientos más comentados del mercado sudamericano.

20:05 hsHoy

Por su parte, Bahía quiere acercarse al liderato en el Brasileirao, tiene cuatro puntos en el quinto puesto y a solo dos del líder Bragantino, así que le apuesta al triunfo en condición de visitante.

20:03 hsHoy

Vasco da Gama no sabe lo que es ganar en la campaña por el campeonato, lleva un empate y una derrota, lo que deja mal parado el proyecto porque es llamado a pelear por el título desde el primer momento.

20:01 hsHoy

Sigue la tercera jornada de la liga brasileña con un partido que llama la atención, pues se enfrenta uno de los clubes que le apunta a subir hasta los primeros lugares del campeonato ante otro que empezó mal y es llamado a ser protagonista a lo largo de la campaña.

