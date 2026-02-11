Deportes

Alfredo Morelos explicó por qué rechazó ofertas internacionales por continuar en Nacional

Con el objetivo de marcar diferencia en el torneo local, el goleador afronta el reto de liderar al equipo paisa y seguir siendo en pieza clave del proyecto deportivo

Alfredo Morelos tras su salida
Alfredo Morelos tras su salida de Santos firmó un contrato con Atlético Nacional por tres temporadas - crédito Colprensa

Atlético Nacional se posicionó como uno de los clubes con mejor gestión de refuerzos para el primer semestre de la Liga BetPlay 2026. Aunque no fue un mercado de altas en cantidad, sí lo fue en calidad, con incorporaciones de peso que buscan fortalecer la estructura del equipo dirigido por Diego Arias.

Entre los nombres más destacados se encuentra el venezolano Eduard Bello, figura en la reciente eliminatoria sudamericana con su selección; el experimentado lateral argentino Milton Casco, procedente de River Plate y múltiple campeón en el fútbol argentino; y el regreso a Colombia de Cristian “Chicho” Arango, tras su paso por el Real Salt Lake en la MLS.

El reciente título con Nacional
El reciente título con Nacional fue la Copa BetPlay 2025 tras vencer a su rival de patio, Independiente Medellín - crédito David Jaramillo / Colprensa

A ellos se suma la continuidad de Alfredo Morelos, que logró desvincularse de Santos de Brasil tras una disputa contractual por falta de pagos y firmó su renovación con el club paisa.

Las claves que explican la permanencia de Morelos en Atlético Nacional

En entrevista con Win Sports, Alfredo Morelos, conocido como el “Búfalo”, compartió las razones para seguir vistiendo la camiseta del Verdolaga. El delantero destacó el apoyo recibido en un momento personal complicado, donde tanto la directiva como sus colegas respondieron con solidaridad y confianza.

“Me quieren, me recibieron de la mejor manera porque pasé por situaciones muy difíciles y los directivos y compañeros me respaldaron al máximo”, expresó el atacante, que admitió que, a pesar de tener ofertas atractivas de clubes internacionales, no dudó en priorizar su continuidad en el campeón colombiano porque su mente está en seguir vistiendo los colores de Atlético Nacional.

Desde su llegada al club, Morelos suma cuatro títulos y ha dejado huella con 32 goles y 16 asistencias en 93 partidos oficiales, cifras que lo consolidan como referente de área y pieza clave del sistema ofensivo. Su permanencia refuerza el mensaje de estabilidad y ambición que busca transmitir para la temporada.

Objetivos y mentalidad ganadora para 2026

Alfredo Morelos ratificó su permanencia
Alfredo Morelos ratificó su permanencia en Nacional tras rechazar ofertas del extranjero, consolidándose como referente ofensivo del club - crédito Atlético Nacional/X

Atlético Nacional, bicampeón de la Copa Libertadores y máximo ganador de títulos nacionales, afronta el nuevo año con la mira puesta en seguir ampliando su palmarés. La plantilla entiende que la exigencia es máxima y la competencia será intensa, sobre todo con compromisos determinantes en el horizonte que se aproxima cada vez más.

Uno de los retos más inmediatos para Atlético Nacional será el cruce ante Millonarios, programado para el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot. Este enfrentamiento definirá cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un objetivo que ha generado gran expectativa entre la afición y los mismos integrantes del club.

El duelo representa una oportunidad clave para que el conjunto paisa demuestre la jerarquía de su plantel y regrese al torneo continental, una competencia con un significado especial para el club de la capital de Antioquia.

Cabe recordar que Nacional alcanzó la final de la Sudamericana en 2016 ante Chapecoense, pero tras la tragedia aérea que afectó al equipo brasileño, el club antioqueño decidió, en un acto de juego limpio, ceder el título a los cariocas, un gesto que fue reconocido por la Conmebol y el mundo del fútbol.

Atlético Nacional suma 6 puntos
Atlético Nacional suma 6 puntos tras dos partidos jugados y la misma cantidad aplazados por Dimayor - crédito Atlético Nacional

Sobre sus expectativas, Morelos fue categórico: “Vamos por todas las competencias. Mis compañeros están en la misma sintonía, esa misma burbuja de querer ganar todo. Ojalá se me permita la posibilidad de ganar más títulos”, el delantero, que además se autodefine como “referente” del club y asume la responsabilidad de guiar al grupo en los próximos desafíos.

El cordobés es consciente de que este primer semestre con Nacional será fundamental para llamar la atención del seleccionador Néstor Lorenzo y ganarse una oportunidad en la selección Colombia.

El atacante reconoce que hasta ahora no ha tenido acercamientos ni conversaciones con el cuerpo técnico de la Tricolor, pero confía en que con goles y buenas actuaciones podrá abrirse un espacio entre los convocados y convertirse en una alternativa para el combinado cafetero.

