Néstor Lorenzo fue clave en la decisión de James Rodríguez para llegar a Minnesota United

Néstor Lorenzo estuvo al tanto del futuro del mediocampista James Rodríguez - crédito Reuters

Luego de meses de especulaciones, rumores y negociaciones, el futuro de James Rodríguez se definió oficialmente el viernes 6 de febrero de 2026: el mediocampista colombiano fue presentado como nuevo refuerzo del Minnesota United, club de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El anuncio puso fin a una de las novelas más extensas del mercado internacional, en la que el nombre del cucuteño sonó en equipos de Sudamérica, Centroamérica y el fútbol estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fichaje de James por Minnesota fue confirmado tras semanas en las que se mencionó el interés de varios clubes del continente, pero finalmente el colombiano optó por la MLS, una liga que ha elevado su perfil y competitividad en los últimos años.

La llegada de James representa un salto de calidad para el equipo estadounidense, que busca consolidarse como protagonista en la Conferencia Oeste y atraer la atención de la numerosa comunidad latina en el país.

El respaldo de Néstor Lorenzo y el reto mundialista

James es una de las piezas vitales de Néstor Lorenzo en la selección Colombia- crédito @SVargasOK/X

Antes de hacerse oficial su incorporación, James sostuvo conversaciones con el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, que le brindó respaldo total para sumarse a la MLS.

En la rueda de prensa de presentación, el exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich fue claro: “He estado en contacto con el profe Néstor (Lorenzo), él sabe de estos pasos. Tengo una comunicación buena con él y desde que se supo hablé con él y me dijo que no lo pensara, que estaría bien. Solo queda entrenarme bien, vengo haciéndolo desde el día 3 de enero en una pretemporada como si fuera de equipo y mentalmente bien”.

La recomendación de Lorenzo fue determinante, ya que el seleccionador colombiano espera que el cucuteño sume minutos y recupere ritmo competitivo tras varios meses sin jugar oficialmente.

El volante, que desde noviembre de 2025 no disputaba partidos profesionales, se enfocó en una preparación individual para llegar en plenitud a su nuevo club y, sobre todo, para afrontar la Copa del Mundo FIFA 2026, su gran objetivo personal y profesional.

James Rodríguez y su mirada puesta en la Copa del Mundo

James Rodríguez jugará en el 2026 su último Mundial de fútbol con la selección Colombia - crédito Reuters

El propio James reconoció la importancia de este momento en su carrera: “Estoy en una etapa única, grande. En cinco meses tengo la Copa del Mundo, en la que no puedo fallar”.

El colombiano afrontará su tercer mundial, luego de brillar en Brasil 2014 -donde fue Bota de Oro y condujo a la Tricolor a cuartos de final- y de jugar en Rusia 2018, torneo en el que Colombia llegó hasta los octavos, cayendo ante Inglaterra en penales.

El reto para James es claro: ser protagonista en la MLS y llegar en óptimas condiciones al máximo torneo del fútbol, donde espera ser pieza clave en la estructura de Néstor Lorenzo. “Solo queda entrenarme bien y sumar minutos, quiero llegar al Mundial en mi mejor forma”, insistió el mediocampista.

La adaptación de James a la MLS y sus expectativas en Minnesota

James también habló sobre su visión del fútbol estadounidense: “Vengo de una liga fuerte y física, en julio del año pasado tuve la oportunidad de jugar contra varios equipos de la MLS. Son equipos duros y un poco más físicos, pero el fútbol es igual en todo lado. Cuando llegas a una casa nueva tienes que adaptarte. Vengo a ser uno más, adaptarme a lo que el club quiere y están armando con este proceso. Cuando eres bueno, es mucho más fácil todo”.

La MLS se ha consolidado en los últimos años como un destino atractivo para jugadores de elite y figuras internacionales. Para Minnesota United, la llegada de James es una apuesta para potenciar su proyecto deportivo y consolidar su presencia mediática tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

El posible debut de James Rodríguez con Minnesota United

El colombiano tendrá su experiencia número 12 en equipos a nivel profesional tras confirmarse el 6 de febrero de 2026 su llegada al fútbol de la MLS-crédito @MLS/X

La temporada 2026 de la MLS arrancará el fin de semana del 21 de febrero. Minnesota United se estrenará como visitante ante Austin FC el sábado 21, a las 8:30 p. m. (hora colombiana).

El cuerpo técnico espera que, tras varios días de adaptación y entrenamiento, James pueda sumar sus primeros minutos con la camiseta del club y empezar a marcar diferencia en el torneo estadounidense.