Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá dio la sorpresa y sigue en lo más alto

El cuadro bogotano ganó en condición de visitante y agravó la crisis del "Poderoso de la Montaña"-crédito @InterBogOficial/X

La Liga BetPlay abrió su jornada 5 con dos encuentros en San Juan de Pasto y Medellín, dejando varios resultados importantes que mueven la clasificación tanto en el grupo de los 8, como en la tabla del descenso.

En un partido parejo y con mucha disputa física, Bucaramanga sumó un punto ante el Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad, mientras que el Inter de Bogotá (antiguo La Equidad), dio el golpe sobre la mesa en el Atanasio Girardot ante Medellín que no levanta cabeza.

El cuadro "Leopardo" empató ante los "Volcánicos" en su visita a Nariño-crédito Leonardo Castro/Colprensa

Con la igualdad entre Pasto y Bucaramanga, y la victoria del Inter de Bogotá dirigido por el argentino Ricardo Valiño, los dos equipos amanecieron el 7 de febrero de 2026 en lo más alto de la Liga BetPlay.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

Inter de Bogotá: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Deportivo Pasto: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Atlético Bucaramanga: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportes Tolima: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Nacional: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Deportivo Cali: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Llaneros: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Santa Fe: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Once Caldas: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Junior: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Águilas Doradas: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Jaguares de Córdoba: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Cúcuta Deportivo: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Deportivo Pereira: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Independiente Medellín: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Millonarios: 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Alianza FC: 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -8)

Inter de Bogotá se agigantó ante el “Poderoso de la Montaña”

El cuadro bogotano hizo su estreno en el estadio de Techo y consiguió su primera victoria en la historia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Con la presencia de 9.739 espectadores en el Atanasio Girardot (según los datos entregados por la prensa de Independiente Medellín), vieron un partido sorpresivo por parte de Internacional de Bogotá que desde el primer minuto buscó el arco defendido por Salvador Ichazo.

A través de la media distancia y solamente a los 40 segundos de comenzar el partido, el atacante Kevin Parra intentó abrir el marcador desde la media distancia, y allí Salvador Ichazo envió la pelota al tiro de esquina. Primer aviso de la sorpresa que iba a dar el equipo dirigido por Ricardo Valiño.

Inter de Bogotá continúo con la confianza y el autoestima por arriba, y con el manejo de la pelota junto a la superioridad en el mediocampo, Larry Vásquez dio un pase clave para que el hondureño Dereck Moncada llegara al espacio por la banda derecha, sacara un derechazo al palo de la mano derecha del arco defendido por Salvador Ichazo y colocara el 1-0.

Medellín intentó responder, pero el arquero venezolano Wuilker Fariñez respondió con inteligencia y gran destreza para evitar el gol de Jhon Montaño.

Durante el primer tiempo, Inter de Bogotá se hizo más sólido en defensa, y fue cuando la gran figura del partido volvió a aparecer: en una jugada similar a la del primer gol, Dereck Moncada aprovechó la recuperación rápida de su equipo con Larry Vásquez, tocó la pelota para Facundo Boné, y allí el exvolante del Deportivo Pasto dejó una pelota para que Moncada definiera y colocara el 2-0.

Para el segundo tiempo, Alejandro Restrepo buscó la reacción y cambió a Léider Berrío por el argentino Enzo Larrosa, con el fin de buscar soluciones en el ataque, y así fue.

Medellín tuvo varios acercamientos al arco de Wuilker Fariñez por medio de Didier Moreno al minuto 48, y la intensidad de Francisco Fydriszewski y Enzo Larrosa para buscar el descuento.

Finalmente, a falta de 15 minutos para llegar al tiempo reglamentario, Dannovi Quiñones intentó recuperar una pelota que tenía Diego Moreno (cambio de Alejandro Restrepo al minuto 68 junto a las modificaciones de Alexis Serna por Halam Loboa y de Geronimo Mancilla por Esneyder Mena), cometió una fuerte falta en el área.

El árbitro decretó falta que fue revisada por el VAR, y en el cobro, Francisco Fydriszewski realizó un cobro anunciado al palo de la mano derecha de Faríñez, y el venezolano atajó.

Pero nuevamente el VAR fue protagonista al avisarle al árbitro de que se adelantó, y el cobro se repitió. Ya en la segunda oportunidad, Leyser Chaverra colocó el 2-1 final.

Pasto y Bucaramanga empataron en un partido con pocas emociones

En el estadio Departamental La Libertad se vivió un encuentro con pocas emociones entre el "Leopardo" y los "Volcánicos"-crédito Leonardo Castro/Colprensa

El empate sin goles que protagonizaron Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga en el estadio Departamental Libertad mantuvo intacta la cima de la tabla para ambos equipos en la Liga BetPlay, aunque dejó entrever la falta de profundidad ofensiva que marcó el desarrollo del encuentro.

Durante los minutos finales, la paridad estuvo a punto de romperse. Félix Charrupí obligó al arquero rival a intervenir con un disparo desde el borde del área que, aunque careció de potencia, se dirigió con precisión. Antes, Matías Pisano intentó para los Volcánicos, pero su remate se perdió lejos del arco. Un partido que a lo largo de los 90 minutos tuvo pocas emociones en ambas áreas

Desde el inicio, el ritmo fue discreto. El primer tiempo se caracterizó por el equilibrio y la ausencia de llegadas de peligro: solo se contabilizó un remate al arco en los 45 minutos iniciales, protagonizado por Fabián Sambueza. El volante argentino buscó el gol con un tiro potente desde media distancia a los 13 minutos, pero Geovanni Banguera respondió enviando el balón al costado.

En el complemento, la dinámica no varió. Los equipos priorizaron la disputa en el mediocampo. El juego se interrumpió frecuentemente, producto de las varias faltas y los múltiples cambios realizados por los entrenadores. A pesar de un tiro de esquina para Atlético Bucaramanga que rozó a un defensor local y generó peligro de autogol, el arquero Geovanni Banguera logró controlar la situación.

Así se jugará el complemento de la fecha 5 de la Liga BetPlay

7 de febrero de 2026

Águilas Doradas vs. Cúcuta Deportivo

Estadio: Cincuentenario de Medellín

Hora: 2:00 p. m.

Árbitro: Carlos Betancur

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Deportes Tolima vs. Llaneros FC.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Hora: 4:10 p. m.

Árbitro: Ferney Trujillo

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Fortaleza vs. Santa Fe

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

Hora: 6:20 p. m.

Árbitro: José Ortiz

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Nota: Partido adelantado por la fecha 9 de la Liga BetPlay, en reemplazo por el duelo que se debía jugar en el estadio El Campín entre Fortaleza y América de Cali.

Junior vs. Boyacá Chicó

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Hora: 8:30 p. m.

Árbitro: Luis Delgado

Transmisión de TV: Win + Fútbol

8 de febrero de 2026

Alianza Valledupar F.C. vs. Once Caldas

Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Hora: 4:10 p. m.

Árbitro: Andrés Rojas

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Deportivo Cali vs. Millonarios

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Árbitro: Wilmar Roldán

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Jaguares vs. Deportivo Pereira

Estadio: Jaraguay de Montería

Hora: 8:30 p. m.

Árbitro: Diego Ulloa

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol