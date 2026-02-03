Deportes

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”

El ‘10′ de la selección Colombia estaría manteniendo conversaciones con el Minnesota United FC para reforzarlo de cara a la temporada 2026

James Rodríguez viene sonando para sumarse a la MLS desde hace meses. Recientes informaciones apuntan a que Minnesota United FC tendría todo listo para firmar contrato con el colombiano - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

A 128 días de que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la incertidumbre alrededor de James Rodríguez sigue en el aire. El ‘10′ de la selección Colombia que podría afrontar en territorio norteamericano su último participación en una Copa del Mundo, está sin equipo desde diciembre de 2025, cuando finalizó su contrato con el Club León de México luego de la disputa del Torneo Apertura 2025.

Desde entonces las dudas sobre cuál sería su siguiente destino para tomar ritmo competitivo y llegar en la mejor condición para la disputa del Mundial son constantes.

Durante enero se especuló con la posibilidad de que recalara en el fútbol colombiano como ya hicieron Hugo Rodallega, Carlos Bacca, Falcao García, Mateus Uribe y otros referentes de la Tricolor. El que más insistió fue Millonarios, pero esta posibilidad no se concretó por el desinterés del volante de creación. También se habló de la posibilidad de llegar al fútbol de Ecuador, siendo ofrecido tanto a Liga de Quito como a Barcelona de Guayaquil, pero dichas gestiones no llegaron a buen término.

La otra posibilidad sobre la mesa provenía de la MLS de Estados Unidos. Aunque se habló del seguimiento de clubes como el Austin Football Club y el Columbus Crew, en las últimas horas tomó fuerza el interés del Minnesota United FC.

En la mañana del martes 3 de febrero, el periodista Tom Bogert, de The Athletic, sección deportiva del New York Times, en colaboración con Felipe Sierra, infomó sobre el avance de las negociaciones entre James Rodríguez y el Minnesota United.

“ÚLTIMA HORA: Minnesota United está en conversaciones para un fichaje impactante y espectacular: la estrella colombiana James Rodríguez, según fuentes. Sería fácilmente la estrella más importante de los Loons“, expresó a través de X.

En ese ambiente de expectativa, el jugador se pronunció en sus redes sociales con una publicación que no tardó en generar entusiasmo en redes sociales. Con las palabras “Here we go”, aparece una foto de James abordando un avión privado, dando a entender que se dirigiría a suelo norteamericano para concretar los detalles de su vinculación al equipo de Minnesota.

En sus redes sociales, James anunció que ya va en camino a Estados Unidos, presumiblemente para firmar contrato con el Minnesota United FC de la MLS - crédito @jamesrodriguez/X

Las respuestas de la fanaticada del colombiano no se hicieron esperar, alegrándose porque finalmente se conocerá el equipo en el que jugará de cara a prepararse para el mundial. Eso sí, no faltaron quienes lamentaron que no fuese a Millonarios, ni las sugerencias para que se sumara a otros clubes, dentro o fuera de la MLS.

“Por fin!!! Que rueda el balón”, “Dale capitán que vamos a ser campeones del mundo”, “Capi juega donde sea, te necesitamos con ritmo tienes que traerla en junio capi, siempre en tu barco”, “Tenía que llegar era a Millos niño!!”, “Pa los RedBulls pa porfa”, “Come To Galatasaray”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Cabe recordar que en Palabras Mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez afirmó que Minnesota fue el primer equipo en acercarse a preguntar por el colombiano, cuando iniciaron los rumores de la llegada del volante de creación a la MLS.

Los números de James Rodríguez durante la temporada 2025

James Rodríguez estuvo vinculado al Club León de México durante 2025 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El cucuteño disputó 34 partidos en todas las competencias (Liga MX, Liguilla y Leagues Cup), sumando un total de 2.559 minutos. Con el cuadro Esmeralda anotó cinco goles, asistió en nueve ocasiones, recibió la tarjeta amarilla en tres ocasiones y fue expulsado en una ocasión.

En el primer semestre, durante el Torneo Clausura, alcanzó los cuartos de final siendo superados por Cruz Azul, mientras que en el Torneo Apertura su rendimiento y continuidad bajaron hasta el punto que León terminó la fase de todos contra todos en penúltima posición.

A continuación, los detalles de sus goles

  • 28 de enero de 2025 - Liga MX: 85 minutos y gol en el Club León 2-1 Chivas de Guadalajara
  • 19 de febrero de 2025 - Liga MX: 75 minutos y gol en el Club América 1-1 Club León
  • 19 de julio de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-0 Chivas de Guadalajara
  • 23 de septiembre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 2-2 Mazatlán
  • 4 de octubre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-1 Toluca

