El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales solicitó acciones a diferentes entidades para la supervisión del campo de juego

Acolfutpro mostró su molestia por el estado de cancha de El Campín tras las lluvias presentadas el domingo 1 de febrero - crédito Dimayor - Acolfutpro

El partido entre Millonarios e Independiente Medellín por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 ha sido un ejemplo de los múltiples retos que enfrenta el fútbol profesional colombiano, tanto en lo logístico como en la gestión de escenarios deportivos.

El duelo, que originalmente estaba programado para el 31 de enero, ya había sido reprogramado una primera vez tras el fallecimiento del cantautor Yeison Jiménez y el homenaje realizado en su honor, trasladando el encuentro al 1 de febrero. Sin embargo, la historia no terminó ahí.

Así se encontraba la grama del estadio El Campín tras la lluvia del domingo 1 de febrero del 2026 - crédito @AndresMagri/@C8Benavides

El domingo en El Campín, cuando el reloj marcaba el minuto 55 del segundo tiempo y el marcador se mantenía abierto, una fuerte lluvia y el deteriorado estado de la grama forzaron la suspensión del encuentro.

La pelota no rodaba con normalidad y, tras varios minutos de diálogo entre árbitros y delegados, se tomó la decisión de reprogramar el compromiso para las 3:00 p. m. del lunes 2 de febrero, buscando garantizar condiciones mínimas para la práctica del fútbol profesional.

La situación evidenció un problema recurrente en el fútbol colombiano: el mal estado de los escenarios deportivos, en especial cuando estos son utilizados intensivamente para conciertos y otros espectáculos.

El caso de El Campín ha sido uno de los más notorios en la temporada. El césped, ya castigado por la agenda de eventos, mostró deficiencias en el drenaje y un deterioro evidente tras las lluvias recientes.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió comunicado por el estado de la gramilla - crédito @acolfutpro/X

Por tal razón, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) no tardó en pronunciarse. A través de un comunicado en sus redes sociales, el gremio manifestó su preocupación: “El estado de la cancha del estadio El Campín pone en riesgo la integridad física de los futbolistas profesionales”.

El texto fue contundente al señalar que “el césped presenta irregularidades graves, deterioro evidente y fallas en el drenaje que ponen en riesgo la salud y la integridad física de quienes allí desarrollan su labor”.

Acolfutpro enfatizó que no es aceptable que el lugar de trabajo de los futbolistas esté sometido a estas condiciones, en especial cuando en los últimos meses se han realizado numerosos conciertos y espectáculos sin medidas preventivas adecuadas.

“El mal cuidado de la cancha se hace aún más evidente con las intensas lluvias de los últimos días, que han dejado al descubierto las deficiencias en el drenaje y el mantenimiento”, agregaron.

El gremio exigió al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que adopte “medidas inmediatas sobre esta situación y que obligue al concesionario Sencia S.A. a cumplir con el cuidado y conservación del campo de juego”.

También hizo un llamado al Ministerio del Deporte para que intervenga de manera urgente y garantice escenarios dignos y seguros para la práctica profesional.

Acolfutpro recordó el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la obligación de garantizar espacios adecuados y seguros para los trabajadores, señalando que el deterioro del terreno de juego constituye un riesgo laboral y una violación de los derechos fundamentales de los futbolistas.

Acolfutpro acudió a la tutela para defender los derechos de los futbolistas frente a Dimayor

El Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió la tutela presentada por Acolfutpro - crédito @cesaralo/X

El reciente caso de la reducción de cupos para jugadores inscritos en la Dimayor es reflejo de la creciente tensión entre el gremio de futbolistas y los organizadores del fútbol profesional colombiano.

En la asamblea de diciembre de 2025, la Dimayor aprobó reducir el número de inscritos a 25 por equipo, decisión que generó malestar entre dirigentes, futbolistas y otros actores del FPC.

En respuesta, Acolfutpro acudió al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, presentando una tutela al considerar que la medida vulneró derechos fundamentales como el trabajo, la libertad sindical, la salud y el acceso a la justicia.

