Edwuin Cetré es nuevo jugador del Athletico Paranaense: llegaría a Brasil el fin de semana para presentar exámenes médicos

El 29 de enero de 2026, Athletico Paranaense ha cerrado el fichaje más costoso de su trayectoria deportiva, al asegurarse al delantero colombiano Edwuin Cetré en una operación valorada en USD 6 millones (R$ 31 millones), según informaron los periodistas de Globo Esporte Flávio Darin y Jonathas Gabetel.

El atacante de 28 años, que militaba en el Estudiantes de La Plata, llega con un contrato por tres temporadas y está previsto que este fin de semana arribe a Curitiba para someterse a exámenes médicos y formalizar su vínculo con el club brasileño. La cifra sitúa al traspaso de Cetré por delante de la transferencia de su compatriota Viveros, quien había sido adquirido por R$ 27 millones en agosto de 2025.

La negociación entre Athletico Paranaense y Estudiantes se extendió durante más de una semana y, de acuerdo con la información divulgada por Globo Esporte, el 29 de enero de 2026.

Según reportó dicho medio en mención, las conversaciones se centraron en la forma de pago y el reparto del valor entre Estudiantes e Independiente de Medellín, dueño del 50% de los derechos económicos del jugador. Finalmente, el acuerdo contempla el pago en seis cuotas, después de que Estudiantes, que pretendía saldar la operación en un máximo de dos plazos, aceptara la propuesta de los brasileños.

Antes de recalar en el club de Curitiba, Cetré se consolidó como una de las figuras del Estudiantes en la temporada 2024-2025, registrando seis goles y cinco asistencias en 42 partidos, durante las campañas vencedoras en el Campeonato Argentino y en el Troféu dos Campeões. También evidenció su capacidad goleadora en 2023 con el Independiente Medellín, sumando 21 anotaciones y siete asistencias en 65 encuentros.

Canterano del Boca Juniors de Cali, Cetré cuenta con experiencia internacional tras su paso por el Rocha FC, de Uruguay, el Santos Laguna, de México, y el Junior Barranquilla, de su país natal. Además, integró la selección colombiana sub-23, participando en el Torneo Preolímpico de 2020, donde convirtió cuatro goles en siete duelos, aunque la selección no logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Con la llegada de Cetré, Athletico Paranaense refuerza su ataque con un jugador de proyección internacional y actualiza su récord de inversión en fichajes.

Estadísticas de Edwuin Cetré durante la temporada 2025

El exdelantero del Junior de Barranquilla e Independiente Medellín vivió un año inolvidable durante la temporada 2025, ya que jugó 42 partidos en todas las competencias (Torneos AFA, Copa Libertadores) en 2.000 minutos, marcó 6 goles, con las mismas asistencias.

A continuación, estos fueron los detalles de las anotaciones que marcó el caleño de 28 años:

13 de agosto de 2025 - Copa Libertadores: 71 minutos y gol en el Estudiantes de La Plata 2-0 Carabobo

21 de julio de 2025 - Torneo Clausura de Argentina: 45 minutos y gol en el Estudiantes de La Plata 2-1 Huracán

19 de octubre de 2025 - Torneo Clausura de Argentina: 70 minutos y gol en el Estudiantes de La Plata 2-0 Gimnasia de La Plata

2 de noviembre de 2025 - Torneo Clausura de Argentina: 90 minutos y gol en el Estudiantes de La Plata 1-2 Boca Juniors

23 de noviembre de 2025- Playoffs del Torneo Clausura de Argentina: 70 minutos y gol en el Rosario Central 0-1 Estudiantes de La Plata

7 de febrero de 2025 - Torneo Apertura de Argentina: 45 minutos y gol en el Independiente Rivadavia 2-2 Estudiantes de La Plata

Cuándo juega Athletico Paranaense

El cuadro del Huracán disputará el 3 de febrero de 2026, a partir de las 6:00 p. m. los playoffs del campeonato estadual ante Foz do Iguacu.