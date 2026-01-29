Jhon Jáder Durán volvería a las grandes ligas de Europa: equipo histórico de la Serie A del Italia estaría detrás del colombiano

El delantero colombiano podría cambiar de destino deportivo - crédito Murad Sezer / REUTERS

El futuro deportivo del deportista colombiano Jhon Jáder Durán podría cambiar en el comienzo del 2026.

El 29 de enero se conoció desde la prensa de Turquía, y que rápidamente se viralizó en las redes sociales, que el exatacante de Envigado, y que hace parte de la selección Colombia, podría cambiar de equipo.

El destino, según la versión de la prensa de Turquía, parece ser uno de los equipos más grandes del fútbol italiano e históricos de Europa: Juventus de Turín, equipo de la primera división de Italia.

El delantero antioqueño tendría planes de cambiar de equipo - crédito @JulianCaperaB / X

La noticia se replicó a nivel nacional a través de lo dicho por Julián Capera, periodista de Espn Colombia, con base en la información que entregó Yağız Sabuncuoğlu, el 29 de enero de 2026

Es importante recordar que el mismo comunicador destacó el 28 de enero de 2026 que había llegado una oferta, y que ya hubo contactos con el representante del delantero con la directiva del Fenerbahçe.

“Juventus inició diálogos formales por el colombiano Jhon Jader Durán, reporta Yağız Sabuncuoğlu. Su agente viaja a Turquía para analizar posibilidades en este cierre de mercado. El delantero -actualmente cedido en Fenerbahce -, tiene contrato con Al Nassr hasta junio de 2030″, explicó Capera.

La ausencia de Jhon Jáder Durán en la convocatoria del Fenerbahçe

El delantero no se encuentra en la convocatoria para el último partido debido a molestias físicas en su pie - crédito @Fenerbahce / X

La ausencia de Jhon Jáder Durán en la decisiva lista de convocados del Fenerbahçe para el partido de la UEFA Europa League frente al Steaua Bucarest no solo responde a molestias físicas recientes, sino que ocurre en un momento en el que el club, evalúa una oferta formal por el delantero colombiano, lo que alimenta los rumores sobre una posible salida del futbolista.

La situación de Durán se intensifica dado que la decisión afecta directamente las opciones de clasificación del equipo turco a la siguiente ronda del torneo europeo, donde cualquier resultado adverso podría relegar al Fenerbahçe a la zona de playoffs o extinguir su recorrido en la competencia.

En este contexto, la oferta en cuestión —cuyo club interesado no ha trascendido— ya fue notificada tanto a los representantes de Durán como a los dirigentes del conjunto turco y, de acuerdo con el periodista Yağız Sabuncuoğlu, que entregó la noticia en su cuenta de X, el 28 de enero de 2026:

“Ha llegado una oferta por Jhon Durán. Tras la llegada de la oferta, el representante de Durán se ha puesto en contacto con la directiva del Fenerbahçe. ¡El equipo del jugador espera la decisión del Fenerbahçe!”.

El delantero, con contrato de préstamo vigente hasta junio de 2026 en el Fenerbahçe, aún pertenece registralmente al Al-Nassr de Arabia Saudita, por lo que cualquier trasferencia definitiva requerirá el visto bueno de la entidad saudí, que podría interrumpir el préstamo en caso de aceptar la operación.

Durante la séptima fecha de la Europa League, el Fenerbahçe, privado entonces de Durán, cayó ante los Villanos del Aston Villa por 1-0 tras un tanto de Jadon Sancho, resultado que comprometió su posición clasificatoria y aumentó la presión sobre el encuentro posterior frente al Steaua Bucarest.

Estadísticas de Jhon Jáder Durán

Durán ha mantenido una regularidad clave en Turquía - crédito Murad Sezer / REUTERS

Jhon Jader Durán integra el plantel del Fenerbahçe bajo la dirección del italiano Domenico Tedesco. El colombiano suma 21 partidos, 12 como titular, 5 goles y 2 asistencias desde su arribo al club en 1.130 minutos.

En lo que se refiere a la UEFA Europa League, el cuadro turco perdió ante los Villanos del Aston Villa por 1-0, con el gol de Jadon Sancho al minuto 25, en puestos de playoffs del certamen.

A continuación, estos fueron los detalles de sus goles:

12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

2 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: 24 minutos y gol en el Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

1 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: 27 minutos y gol en el Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

20 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía : 90 minutos y gol en el Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe

6 de enero de 2026 - Copa de Turquía: 90 minutos y gol en el Fenerbahçe 2-0 Samsunspor