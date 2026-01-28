Jhon Jáder Durán quedó por fuera de la convocatoria del partido de la Europa League con Fenerbahçe, y se habla de una posible salida a otro equipo

Jhon Durán estuvo ausente en la convocatoria del último partido de Europa League ante el Steaua Bucarest de Rumania - crédito Murad Sezer / REUTERS

El 28 de enero de 2026 se publicó por parte de los Canarios Amarillos (apodo por el cual se conoce al Fenerbahçe) que Jhon Jáder Durán quedó fuera de la convocatoria de Fenerbahçe para el partido clave de Europa League ante Steaua Bucarest, tras sufrir dolores en el pie durante un entrenamiento previo al viaje a Rumania.

El club turco enfrentará la octava jornada del torneo sin el delantero colombiano, quien fue reemplazado por Oğuz Aydın en la lista oficial de viajeros.

El delantero no se encuentra en la convocatoria para el último partido debido a molestias físicas en su pie - crédito @Fenerbahce / X

La baja de Durán fue confirmada después de que se notificara a los medios turcos que los representantes del jugador han recibido una oferta formal por el futbolista. Aunque el equipo interesado no ha sido revelado, la propuesta ya fue comunicada a los directivos de Fenerbahce y está en proceso de evaluación.

Por contrato, Jhon Durán mantiene su vínculo en calidad de préstamo hasta junio de 2026 con el club de Turquía, pero sus derechos federativos pertenecen a Al-Nassr, por lo que cualquier venta definitiva requerirá la aprobación del conjunto saudí, quien podría rescindir el acuerdo vigente con Fenerbahce en caso de aceptar la oferta.

El equipo dirigido por el club turco afronta la jornada con la necesidad de conseguir una victoria frente al Steaua Bucarest para garantizar su acceso directo a la siguiente ronda del torneo europeo. Un resultado adverso podría dejar al equipo en la zona de playoffs o, incluso, provocar su eliminación de la Europa League.

Llegó una oferta por Jhon Durán en los últimos días

El exfutbolista del Al-Nassr y que se encuentra en calidad de cedido, podría llegar al fútbol turco - crédito @yagosabuncuoglu / X

En ese mismo contexto de la ausencia del exdelantero del Aston Villa, y el cual todavía pertenece al Al-Nassr de Arabia Saudita, el periodista Yağız Sabuncuoğlu informó en su cuenta de X que llegó una oferta por el colombiano, aunque no reveló el equipo

“Ha llegado una oferta por Jhon Durán. Tras la llegada de la oferta, el representante de Durán se ha puesto en contacto con la directiva del Fenerbahçe. ¡El equipo del jugador espera la decisión del Fenerbahçe!2, dijo el comunicador turco.

Unai Emery se lamentó por la salida de Jhon Jáder Durán

Emery lamentó la salida de Jhon Durán luego del encuentro en donde Aston Villa venció por 1-0 al Fenerbahçe - crédito Phil Noble / REUTERS

La salida de Jhon Jáder Durán del Aston Villa sigue resonando un año después en la Premier League, donde el técnico Unai Emery ha vuelto a manifestar su pesar por haber perdido a uno de los jugadores que consideraba indispensables para la estructura táctica del club inglés.

La transferencia, cerrada por una cifra que superó los 80 millones de euros, incluyó complementos que reflejan el nivel alcanzado por el colombiano durante su estancia en Villa Park y su actual presencia destacada en el Fenerbahçe.

Emery reconoció tras una reciente victoria sobre el equipo turco en la UEFA Europa League que reemplazar el talento de Durán representa un reto que aún no logra superar en su plantilla.

Después del encuentro en Turquía por la séptima fecha del certamen europeo, Unai Emery ofreció una declaración que reveló la magnitud de la pérdida sufrida con la marcha de Durán y otros jugadores clave como Marco Asensio:

“Queríamos retenerlos, pero ahora están con nuestros rivales”, expresó

Estadísticas de Jhon Jáder Durán durante la temporada 2025-2026

Jhon Jáder Durán afrontaría un nuevo problema en el Fenerbahce, que busca un delantero para lo que queda de la temporada 2025/2026 - crédito Umit Bektas/REUTERS

Actualmente, Jhon Jader Durán integra el plantel del Fenerbahçe bajo la dirección del italiano Domenico Tedesco. El colombiano suma 21 partidos, 12 como titular, 5 goles y 2 asistencias desde su arribo al club en 1.130 minutos.

En lo que se refiere a la UEFA Europa League, el cuadro turco perdió ante los Villanos del Aston Villa por 1-0, con el gol de Jadon Sancho al minuto 25, en puestos de playoffs del certamen.

A continuación, estos fueron los detalles de sus goles:

12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

2 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: 24 minutos y gol en el Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

1 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: 27 minutos y gol en el Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

20 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía : 90 minutos y gol en el Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe

6 de enero de 2026 - Copa de Turquía: 90 minutos y gol en el Fenerbahçe 2-0 Samsunspor