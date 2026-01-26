Revelación inesperada: lo que realmente pasa entre James Rodríguez y Millonarios

James Rodríguez estaría en los planes de Millonarios - crédito Rodrigo Valle/REUTERS/Millonarios FC

Las versiones sobre un posible fichaje de James Rodríguez por Millonarios han encendido el panorama mediático y la expectativa de la afición azul en los últimos días. Tras desvincularse de León de México, el mediocampista de la selección Colombia quedó como agente libre, lo que incrementó los rumores sobre su futuro y la posibilidad de verlo en el Fútbol Profesional Colombiano.

El interés de Gustavo Serpa, uno de los accionistas del club bogotano, por sumar al experimentado volante se ha convertido en tema de conversación recurrente en el entorno capitalino.

Falcao y James saben lo que es compartir equipo; fueron compañeros en Mónaco y Porto - crédito AFP

Diversos medios nacionales informaron que Millonarios habría presentado una propuesta formal para seducir a James, con el objetivo de que comparta equipo con Radamel Falcao García y se prepare de la mejor forma para su tercera Copa del Mundo, la cita de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El sueño de ver a dos referentes históricos de la selección juntos en El Campín generó ilusión entre los seguidores, pero la realidad parece estar lejos de concretarse.

En la mañana del lunes 26 de enero de 2026, el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, arrojó luz sobre la situación y sembró dudas en el ambiente del FPC. Según Alexis, el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, había afirmado que Millonarios le hizo a James una oferta “muy jugosa, con muchos detalles,” ajustada a las pretensiones económicas del cucuteño.

Sin embargo, el propio Alexis Rodríguez informó, que tras consultar a una fuente cercana al jugador, el cucuteño no estaba al tanto de ninguna negociación en curso con el club bogotano.

El último partido de James Rodríguez fue con la selección Colombia el 19 de noviembre, desde entonces son dos meses sin competencia - crédito FCF

“Esto no quiere decir que Millonarios no esté intentando ofrecerle una propuesta para convencerlo, pero según la respuesta de James a mi fuente, fue que ‘si me llegan propuestas que me seduzcan, no quiere decir lo que se está diciendo en Colombia’, pues su prioridad no es volver”, explicó Rodríguez en su espacio televisivo.

El aspecto económico es uno de los principales factores que condicionan el futuro del mediocampista. El mediocampista, que percibía alrededor de cinco millones de dólares anuales en el fútbol mexicano, no ha encontrado aún una oferta que cumpla con sus expectativas salariales y deportivas.

Esta situación ha frenado cualquier posibilidad de regreso inmediato a Colombia o de aceptar propuestas por debajo de su umbral de exigencia.

James Rodríguez rechazó oferta del fútbol ecuatoriano

Por otro lado, el periodista César Augusto Londoño reveló en su cuenta de X que el ex Real Madrid también desechó una oferta del fútbol ecuatoriano valorada en tres millones de dólares anuales.

A pesar de recibir propuestas de diferentes ligas, el volante se mantiene entrenando en Medellín junto a su preparador físico Daniel Acosta, mientras analiza opciones en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, considerada una de sus prioridades por nivel competitivo y estilo de vida.

Sin contacto con la MLS… por ahora

James Rodríguez jugará en el 2026 su último Mundial de fútbol con la selección Colombia - crédito Reuters

El periodista estadounidense Tom Bogert, del portal The Athletic, desmintió en redes sociales cualquier acercamiento entre James Rodríguez y Austin FC, uno de los clubes que había sido vinculado al colombiano en los rumores de mercado.

“No están intentando fichar a James Rodríguez. No hubo acercamientos. No hubo conversaciones. No hubo ofertas”, puntualizó Bogert, cerrando la puerta a esa posibilidad, al menos por el momento.

Con el paso de los días y el inicio de las principales ligas internacionales, la presión aumenta para que James defina su futuro y encuentre un club donde pueda ponerse a punto para la Copa del Mundo.

La ventana de fichajes sigue abierta en algunos mercados, pero las opciones se reducen y el tiempo apremia, tanto para el jugador como para quienes esperan verlo nuevamente en la élite y más en lo que podría llegar a ser su última cita mundialista con la Tricolor.