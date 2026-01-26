Deportes

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones

El último antecedente en el estadio General Santander se remonta a 2020, cuando los leopardos se impusieron por la mínima diferencia sobre los motilones

Cúcuta se enfrentará ante Atlético
Cúcuta se enfrentará ante Atlético Bucaramanga por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-1 - crédito @Cucutaoficial/@ABucaramanga

La Liga BetPlay 2026 avanza con intensidad y el martes 27 de enero marca una jornada especial con el regreso de uno de los clásicos regionales más tradicionales del fútbol colombiano: Cúcuta Deportivo recibe a Atlético Bucaramanga en el estadio General Santander, en la capital del Norte de Santander.

Este duelo, conocido como el Clásico del Oriente, vuelve a disputarse en la máxima categoría tras el ascenso del equipo Motilón y despierta expectativas entre los aficionados de ambas ciudades.

Cúcuta Deportivo emitió comunicado sobre
Cúcuta Deportivo emitió comunicado sobre el cierre de fronteras ante Atlético Bucaramanga - crédito @Cucutaoficial/X

Sin embargo, la antesala del encuentro se ha visto marcada por una decisión en materia de seguridad. En la tarde del lunes 26 de enero, a través de sus redes sociales, Cúcuta Deportivo informó que se implementará el cierre de fronteras para este evento santandereano.

La medida, tomada tras una reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol y en línea con las recomendaciones de las autoridades, busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes.

El comunicado oficial del club cucuteño fue claro: “Tras una reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, se decidió el CIERRE DE FRONTERAS para el próximo encuentro deportivo”.

El partido, programado para las 4:00 p. m., se jugará sin la presencia de hinchada del Bucaramanga, dado que “no se habilitará venta de boletería para la hinchada de la visita, como medida preventiva para garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo del evento”.

Esta restricción responde a antecedentes de enfrentamientos entre las barras de ambos equipos a las afueras de los estadios en sus ciudades. La directiva de Cúcuta reiteró su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones oficiales y llamó a la afición a “vivir el espectáculo con respeto, convivencia y fútbol en paz”.

El mensaje apunta a evitar incidentes que puedan empañar el regreso de un clásico que no se disputaba en la A desde antes del descenso del cuadro Motilón en 2020.

Atlético Bucaramanga hasta el momento no ha emitido una declaración oficial sobre la decisión de cierre de fronteras. El equipo visitante, dirigido a preparar el compromiso, se centra en la importancia deportiva del partido, más allá de las restricciones de aforo.

El regreso de este clásico es motivo de expectativa no solo por el contexto de seguridad, sino por el significado futbolístico que tiene para ambas instituciones.

Cúcuta Deportivo, que vivió un proceso complejo tras la liquidación en 2020 y la desafiliación de la Dimayor en 2021, logró su regreso a la máxima categoría luego de cumplir con los requisitos exigidos por la Dimayor. El reencuentro con los leopardos supone la oportunidad de reavivar una rivalidad de larga data y de reivindicar su lugar en el fútbol colombiano.

Balance histórico: Cúcuta y Bucaramanga en el Clásico del Oriente

El Motilón regresó con una
El Motilón regresó con una derrota al campeonato de primera división del fútbol colombiano-crédito Steffany Peñaloza/La Opinión-Colprensa

Según cifras de La Vanguardia, ambos equipos se han enfrentado en 210 ocasiones. Cúcuta Deportivo lidera el historial con 75 victorias, mientras que Bucaramanga suma 67 triunfos y 68 empates completan la estadística.

El último antecedente en el General Santander data del 1 de marzo de 2020, cuando Bucaramanga se impuso 0-1 con gol de Diego Erazo tras asistencia de Bryan Castrillón, bajo la conducción técnica de Guillermo Sanguinetti.

Fabián Sambueza es el volante
Fabián Sambueza es el volante creativo de Atlético Bucaramanga - crédito Colprensa

La visión de Fabián Sambueza sobre el regreso del clásico

En la previa del partido, Fabián Sambueza, referente del conjunto que dirige Leonel Álvarez, compartió sus impresiones en diálogo con el periodista Armando Araque.

“Hace mucho tiempo no se jugaba y ojalá sea un lindo partido para el espectáculo. Pienso que será un partido atractivo, un compromiso intenso, nos toca jugar en la cancha de Cúcuta, hace mucho tiempo el club no va por allá”, comentó el “Chino”.

