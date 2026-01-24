Hugo Rodallega confesó que se “regaló” para fichar por el América de Cali: “Estuve muy abierto”

El delantero confesó que estuvo abierto a que Tulio Gómez lo fichara-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El título de la Superliga del fútbol colombiano consolidó la vigencia de Hugo Rodallega como una de las figuras esenciales de Independiente Santa Fe.

El atacante fue determinante con un gol en cada partido de la serie ante Junior, el 21 de enero de 2026, combinando experiencia y liderazgo, lo que le permitió beneficiar a su equipo en una instancia definitoria y sumar su segundo trofeo con el club.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El atacante fue clave en la goleada por 3-0 ante Junior por la final de la Superliga- crédito Cristian Bayona/ Colprensa

Tras esta conquista, Rodallega profundizó en su historia personal reciente, revelando que “prácticamente se regaló para jugar en América de Cali”, aunque el club finalmente rechazó su incorporación, lo que cambió el rumbo de su carrera y lo llevó a Santa Fe, en el que terminó por cosechar nuevos éxitos deportivos. Así lo confesó el 22 de enero de 2026, un día después de conseguir el título de la Superliga ante el cuadro Tiburón.

“En su momento estuve muy abierto, el hincha americano sabe que hice todo lo que estaba a mi alcance, prácticamente me regalé para jugar en el equipo, pero si no quisieron no podía quedarme ahí. Siempre voy a ser hincha de América”.

La relación inconclusa con América de Cali fue otro de los puntos centrales de su testimonio. Rodallega reiteró que su deseo de vestir esa camiseta fue absoluto, pero recibió una respuesta negativa por parte de Tulio Gómez, dueño y máximo accionista del cuadro “Escarlata”:

“Digo abiertamente que prácticamente me regalé para jugar en el equipo, pero si no quisieron, tenía que buscar otro rumbo, Dios tenía cosas más grandes para mí en Santa Fe y le debo ese agradecimiento gigante al club por haberme acogido, confiar en mí y no haberme dicho que estaba viejo.”

Así, subrayó el valor que le otorga al reconocimiento de Santa Fe tras el rechazo del América, aunque confesó que su afecto por el club vallecaucano no desaparece y siempre les deseará el bien.

La importancia de Hugo Rodallega en Santa Fe desde su postura

El delantero habló sobre su compromiso con Independiente Santa Fe- crédito Cristian Bayona/ Colprensa

En este contexto de victoria, Rodallega reflexionó sobre su rol actual, la proyección hacia el retiro y su aporte dentro del equipo bogotano.

Destacó la importancia del proyecto impulsado cuando los resultados no acompañaban, etapa donde la presión de la afición puso en duda su continuidad. Contó que aguantó las críticas y buscó hacer historia con Santa Fe, agradeciendo la confianza reiterada de la institución:

“Quiero dejar un legado acá en Santa Fe y gracias a la institución me pude mantener; me esfuerzo para dejar una gran huella en el equipo.”

Esta declaración reafirma el vínculo especial entre el delantero y el club, concepto reforzado en cada intervención pública.

Sobre el aporte en el campo, Rodallega insistió en la necesidad de trascender los logros individuales o la trayectoria pasada. Según sus palabras, su prioridad es la entrega diaria: aportar al colectivo, correr y esforzarse por el equipo. Destacó que, aunque existe una diferencia física significativa respecto a sus compañeros más jóvenes, adapta sus esfuerzos para colaborar en el funcionamiento general del grupo.

Posibilidades de un retiro y el sueño de regresar a la Selección Colombia

El oriundo de Cerrito, Valle, expresó su admiración por Dayro Moreno- crédito Mariano Vimos/Colprensa

En cuanto a su futuro personal, Rodallega abordó el tema de la selección nacional. Aunque reconoció que muchos no ven viable su regreso, mantiene vivo su anhelo. Explicó que tuvo contactos con el técnico Néstor Lorenzo y el cuerpo técnico, quienes lo felicitaron por la extensión y calidad de su carrera, pero aclaró que nunca discutieron un eventual regreso a la Tricolor.

El fenómeno de delanteros veteranos con rendimiento destacado en el fútbol colombiano es una realidad indiscutida. Consultado por su método para mantenerse en competencia, Rodallega mencionó un reciente encuentro con Dayro Moreno, referente de Once Caldas, y lo ubicó como ejemplo de longevidad. Narró en tono cercano sobre el secreto del delantero tolimense:

“Sé qué tipo de ‘vitamina’ utiliza. Cuando puedo, me hidrato de la misma forma, pero es diferente. Dayro es un personaje especial, lo admiro por todo lo que logró y está logrando, va a dejar una huella imborrable en nuestro fútbol.”

Rodallega concluyó que su secreto radica en disfrutar del presente, cuidarse y evitar el estrés como variables centrales para sostener el rendimiento en el nivel profesional, además de entrenar diariamente y mantener una alimentación equilibrada.