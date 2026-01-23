Teófilo Gutiérrez sorprendió con sus comentarios sobre Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”

Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos tuvieron un cruce en un partido de Nacional ante Junior, que solo quedó en un comentario - crédito Colprensa

Teófilo Gutiérrez se ha caracterizado por su forma de ser dentro y fuera de las canchas, principalmente por su actitud, que le costó polémicas entre los aficionados, así como llamados de atención y, recientemente, una expulsión en la Superliga ante Santa Fe por simular un penal, que no le permitió jugar la vuelta.

El atacante Tiburón mencionó en una entrevista a Alfredo Morelos, el goleador de Atlético Nacional con el que tuvo un fuerte cruce en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, que causó escándalo porque se dio después de un penal a favor de los verdes.

Con respecto al jugador del verde, en los próximos días se hará la confirmación de su regreso a la institución antioqueña, luego de superar los inconvenientes de su vínculo con Santos, que lo reclamaba tras finalizar el préstamo con los verdolagas y la compra de sus derechos no fue sencilla.

“Todos necesitamos ayuda”

Desde que Morelos volvió al fútbol colombiano, ha estado en medio de polémica por sus celebraciones, declaraciones y acciones dentro de la cancha; una de las más recordadas fue revelar que fingió una falta para ganar un penal ante Boyacá Chicó en 2025, que le valió dos jornadas de sanción.

Pese a eso, Teófilo Gutiérrez sorprendió al mencionar durante la ceremonia de los premios de las Estrellas Águila que Alfredo Morelos tiene opciones de llegar a la selección Colombia: “Para mí, si está bien físicamente, puede estar en la convocatoria”.

Alfredo Morelos ha sido clave para Atlético Nacional desde 2024, pese a sus polémicas por su actitud - crédito Colprensa

Durante una entrevista con La FM, el jugador de 40 años mostró su admiración por el delantero, sus condiciones y asegurando que solo debe tener acompañamiento para manejar sus emociones en la cancha, para que se integre al equipo de Néstor Lorenzo, de cara al mundial.

“Si comienza a jugar ya y a hacer goles... Sí se pone bien y lo ayudan, porque no es solo uno personalmente. Uno necesita ayuda, todos necesitamos ayuda. Si lo ayudan de la selección trabajando la parte psicológica y la parte física como lo hacen todas las selecciones, ese mucho puede estar”, dijo.

La selección Colombia conoció su camino en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito FCF / Infobae

Morelos no hace parte de la selección Colombia desde 2021, nunca fue convocado en el actual proceso y, pese a sus grandes números en 2024 y 2025, parece que no entrará en los planes del cuerpo técnico para el último ciclo de preparación para la Copa del Mundo 2026.

El regreso de Morelos

Atlético Nacional inició la temporada 2026 sin su goleador, que desde diciembre empezó a negociar su salida de Santos para que los verdes lo puedan adquirir como agente libre, aunque también se negoció la adquisición de un porcentaje de sus derechos deportivos en el Peixe.

Se conoció que Alfredo Morelos renunció a una demanda ante la FIFA para llegar a Nacional, según el periodista Julián Capera, pues el jugador exigía el pago de una deuda en su salario y bonos, lo cual se fue alargando con el paso de los días y no llegó a la pretemporada con los antioqueños.

Alfredo Morelos iría a Atlético Nacional si no accede a demandar a Santos, así se ahorrarían todos una enorme cantidad de dinero - crédito @JulianCaperaB/X

A cambio de que Santos le pasara la carta de libertad, el delantero declinó enviar su caso al ente internacional; así fue como se habría resuelto el lío y solo es cuestión de días para que el futbolista haga los exámenes médicos y firme un nuevo contrato, hasta diciembre de 2028.

De otro lado, Nacional inició 2026 con goleada 4-0 ante Boyacá Chicó en la Liga BetPlay, en el estadio Atanasio Girardot, y en ese duelo apareció Dairon Asprilla como el delantero, que volvería a ser suplente con el regreso de Morelos a la nómina.