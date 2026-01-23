Deportes

Teófilo Gutiérrez sorprendió con sus comentarios sobre Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”

El atacante del Junior tuvo un altercado con el delantero de Atlético Nacional a finales de 2025, por un cruce durante un partido en cuadrangulares

Guardar
Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos
Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos tuvieron un cruce en un partido de Nacional ante Junior, que solo quedó en un comentario - crédito Colprensa

Teófilo Gutiérrez se ha caracterizado por su forma de ser dentro y fuera de las canchas, principalmente por su actitud, que le costó polémicas entre los aficionados, así como llamados de atención y, recientemente, una expulsión en la Superliga ante Santa Fe por simular un penal, que no le permitió jugar la vuelta.

El atacante Tiburón mencionó en una entrevista a Alfredo Morelos, el goleador de Atlético Nacional con el que tuvo un fuerte cruce en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, que causó escándalo porque se dio después de un penal a favor de los verdes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con respecto al jugador del verde, en los próximos días se hará la confirmación de su regreso a la institución antioqueña, luego de superar los inconvenientes de su vínculo con Santos, que lo reclamaba tras finalizar el préstamo con los verdolagas y la compra de sus derechos no fue sencilla.

“Todos necesitamos ayuda”

Desde que Morelos volvió al fútbol colombiano, ha estado en medio de polémica por sus celebraciones, declaraciones y acciones dentro de la cancha; una de las más recordadas fue revelar que fingió una falta para ganar un penal ante Boyacá Chicó en 2025, que le valió dos jornadas de sanción.

Pese a eso, Teófilo Gutiérrez sorprendió al mencionar durante la ceremonia de los premios de las Estrellas Águila que Alfredo Morelos tiene opciones de llegar a la selección Colombia: “Para mí, si está bien físicamente, puede estar en la convocatoria”.

Alfredo Morelos ha sido clave
Alfredo Morelos ha sido clave para Atlético Nacional desde 2024, pese a sus polémicas por su actitud - crédito Colprensa

Durante una entrevista con La FM, el jugador de 40 años mostró su admiración por el delantero, sus condiciones y asegurando que solo debe tener acompañamiento para manejar sus emociones en la cancha, para que se integre al equipo de Néstor Lorenzo, de cara al mundial.

“Si comienza a jugar ya y a hacer goles... Sí se pone bien y lo ayudan, porque no es solo uno personalmente. Uno necesita ayuda, todos necesitamos ayuda. Si lo ayudan de la selección trabajando la parte psicológica y la parte física como lo hacen todas las selecciones, ese mucho puede estar”, dijo.

La selección Colombia conoció su
La selección Colombia conoció su camino en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito FCF / Infobae

Morelos no hace parte de la selección Colombia desde 2021, nunca fue convocado en el actual proceso y, pese a sus grandes números en 2024 y 2025, parece que no entrará en los planes del cuerpo técnico para el último ciclo de preparación para la Copa del Mundo 2026.

El regreso de Morelos

Atlético Nacional inició la temporada 2026 sin su goleador, que desde diciembre empezó a negociar su salida de Santos para que los verdes lo puedan adquirir como agente libre, aunque también se negoció la adquisición de un porcentaje de sus derechos deportivos en el Peixe.

Se conoció que Alfredo Morelos renunció a una demanda ante la FIFA para llegar a Nacional, según el periodista Julián Capera, pues el jugador exigía el pago de una deuda en su salario y bonos, lo cual se fue alargando con el paso de los días y no llegó a la pretemporada con los antioqueños.

Alfredo Morelos iría a Atlético
Alfredo Morelos iría a Atlético Nacional si no accede a demandar a Santos, así se ahorrarían todos una enorme cantidad de dinero - crédito @JulianCaperaB/X

A cambio de que Santos le pasara la carta de libertad, el delantero declinó enviar su caso al ente internacional; así fue como se habría resuelto el lío y solo es cuestión de días para que el futbolista haga los exámenes médicos y firme un nuevo contrato, hasta diciembre de 2028.

De otro lado, Nacional inició 2026 con goleada 4-0 ante Boyacá Chicó en la Liga BetPlay, en el estadio Atanasio Girardot, y en ese duelo apareció Dairon Asprilla como el delantero, que volvería a ser suplente con el regreso de Morelos a la nómina.

Temas Relacionados

Teófilo GutiérrezAlfredo MorelosAtlético NacionalJunior de BarranquillaTeófilo Gutiérrez Alfredo MorelosLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Aliste el bolsillo: este es el precio de la camiseta de Millonarios para la temporada 2026

El club presentó el uniforme que usará para la Liga BetPlay, Copa Sudamericana y Copa Colombia, que también tendrá una novedad durante los partidos

Aliste el bolsillo: este es

Este es el nuevo equipo de Miguel Ángel Borja: sorpresivo destino del “Colibrí”

El delantero descartó su llegada a Cruz Azul porque el equipo mexicano no liberó un cupo de extranjero para la temporada y el colombiano tomó otro rumbo que genera polémica

Este es el nuevo equipo

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Azucareros y el Poderoso de la Montaña se volverán a ver en un partido que en los últimos años se ha convertido en un clásico

Deportivo Cali vs. Medellín: hora

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: fue premiado en los premios Altius 2026 con la categoría especial

El extremo de La Guajira fue destacado por su impacto decisivo en el Bayern Múnich y su liderazgo en la Selección Colombia, símbolo de una generación que sigue elevando el fútbol nacional en el panorama mundial

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos:

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”

El técnico español reconoce que el atacante colombiano era vital en sus planes para el Aston Villa y admite la dificultad de suplir su talento tras la costosa transferencia al fútbol turco, donde ahora brilla con el Fenerbahce

Extécnico de Jhon Jáder Durán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Medellín: este

Bad Bunny en Medellín: este sería el ‘setlist’ del puertorriqueño para sus tres fechas en el Atanasio Girardot

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Danna García habló de sus intentos de incursionar en Hollywood y su lucha contra los estereotipos: “Me negué a convertirme en una Lolita”

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Bad Bunny en Medellín: la primera persona en la fila se benefició de un “milagro” mientras hacía un favor

Deportes

Aliste el bolsillo: este es

Aliste el bolsillo: este es el precio de la camiseta de Millonarios para la temporada 2026

Este es el nuevo equipo de Miguel Ángel Borja: sorpresivo destino del “Colibrí”

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: fue premiado en los premios Altius 2026 con la categoría especial

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”