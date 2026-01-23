Deportes

Miguel Borja dice no a Cruz Azul y abre la puerta a un nuevo destino internacional

El atacante se encuentra sin equipo tras salir de River Plate y tiene libertad para negociar su futuro

Miguel Borja jugó desde 2022
Miguel Borja jugó desde 2022 hasta 2025 con River Plate - crédito seluppe/@elmasgrande1050/Instagram

Miguel Ángel Borja atraviesa uno de los capítulos más inciertos e intensos de su carrera profesional. El delantero cordobés, que se perfilaba para un nuevo desafío en el fútbol mexicano, sorprendió al tomar distancia de Cruz Azul luego de que las negociaciones no avanzaran como se esperaba.

Tras su paso por River Plate de Argentina, donde permaneció alrededor de tres años y sumó títulos y goles determinantes, Borja se encontraba listo para cambiar de rumbo, pero la realidad del mercado terminó por modificar sus planes a último momento.

Miguel Borja declinó la opción
Miguel Borja declinó la opción de jugar con Cruz Azul de México - crédito X/River Plate

El inicio del semestre para el colombiano parecía resuelto. Diversos medios y periodistas en Argentina y México aseguraban que tenía todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul.

Incluso, el futbolista viajó a tierras mexicanas y comenzó a entrenarse, preparándose para debutar bajo el mando del timonel Nicolás Larcamón. Sin embargo, la falta de certezas y la demora en formalizar la inscripción generaron frustración en el entorno del atacante.

El periodista deportivo Felipe Sierra, a través de su cuenta de X, fue el encargado de confirmar el giro en el destino del atacante. El “Colibrí” comunicó a la dirigencia de Cruz Azul que no esperaría más y que buscaría alternativas para continuar su carrera.

Según Sierra, el ariete se cansó de las “promesas incumplidas” del club mexicano y decidió analizar nuevas ofertas, que no han dejado de llegar debido a su reputación como uno de los goleadores más efectivos de la Copa Libertadores en la última década.

De acuerdo con la plataforma 365Scores, Borja suma 31 goles en la máxima competencia continental vistiendo las camisetas de Junior, Gremio, Palmeiras, Atlético Nacional y River Plate en los últimos diez años.

Mientras su futuro se definía, Miguel Borja se mantuvo entrenando en México, buscando llegar en óptimas condiciones físicas. No obstante, la situación se tornó más compleja por la competencia interna.

Borja fue uno de los
Borja fue uno de los referentes en el ataque del equipo argentino, River Plate Rodrigo Valle/REUTERS

De acuerdo con el periodista Adrián Esparza en El Pódcast de La Máquina, el entrenador argentino fue claro con Borja, al indicarle que el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández sería la primera opción en el ataque. El estratega reconoció el esfuerzo y la actitud del colombiano, pero dejó claro que el puesto titular no estaba asegurado.

Ante este panorama, el cordobés respondió con profesionalismo, asegurando que llegaba para ser campeón con Cruz Azul, aunque la falta de garantías y la espera por la salida del polaco Mateusz Bogusz al Houston Dynamo de la MLS terminaron por colmar su paciencia.

El traspaso de Bogusz, tasado en 10 millones de dólares, era necesario para liberar un cupo de extranjero e inscribir al colombiano, pero los trámites documentales se atrasaron y la operación no se concretó en los tiempos previstos.

El delantero estudia nuevas alternativas luego de dar un paso al costado en Cruz Azul

Miguel Borja es agente libre
Miguel Borja es agente libre - crédito Nicolas Aguilera/AP Photo

La decisión de Borja de retirarse de las negociaciones fue confirmada también por Eduardo Luis, periodista de La FM, que adelantó que el atacante ya tiene un “plan B” y que su próximo destino podría estar en el fútbol asiático, donde las ofertas económicas suelen ser considerablemente superiores a las del mercado latinoamericano.

La posibilidad de un traspaso a Asia aparece como una opción real para el cafetero de 32 años, que aún se mantiene vigente y con atractivo para clubes de diferentes ligas del continente.

La decisión final de Miguel Ángel Borja se conocerá en cuestión de días, mientras el delantero analiza propuestas y prioriza su futuro deportivo y personal. La incertidumbre se mantiene, pero el nombre del “Colibrí” sigue generando interés y expectación en el mercado internacional de fichajes.

