Copa Libertadores 2026: confirman fecha y hora para la fase previa de Tolima y Medellín

Tolima y Medellín iniciarán la Copa Libertadores desde la fase 2 - crédito @cdtolima/EFE/@DIM_Oficial

El inicio de la Copa Libertadores 2026 se aproxima y los equipos colombianos afinan detalles para encarar una de las competencias más exigentes del continente.

Con el sorteo y el fixture oficial de la fase preliminar ya definidos por la Conmebol, la expectativa crece tanto para los clubes que aseguraron su lugar en la fase de grupos como para los que deberán superar rondas previas en busca de la gloria internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cuatro equipos colombianos disputarán la edición 2026 de la Copa Libertadores - crédito Cesar Olmedo/REUTERS

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, campeones de la Liga BetPlay en 2025, ya tienen asegurado su cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ambas escuadrases celebran la posibilidad de planificar con mayor antelación, preparar su nómina y enfocarse en los rivales que enfrentarán en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Por otro lado, el desafío es mayor para Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín. Las dos escuadras se clasificaron por la tabla de reclasificación y deberán disputar la fase previa de la Libertadores para acceder a la zona de grupos.

Tolima, dirigido por Lucas González, finalizó como líder absoluto de la reclasificación y aspira a repetir sus buenas presentaciones internacionales. Medellín, bajo el mando de Alejandro Restrepo, selló su cupo como segundo en la tabla anual con 92 puntos, apostando por la solidez de su plantel y la experiencia en torneos continentales.

Calendario clave para Tolima y Medellín en la Libertadores 2026

El DT de Tolima, Lucas González espera clasificar a la fase de grupos de la Libertadores - crédito @cdtolima/X

La Conmebol anunció el 22 de enero el fixture oficial de la fase preliminar. El Pijao enfrentará su primera serie el jueves 19 de febrero de 2026 en condición de visitante, a la espera de conocer a su rival, que saldrá del ganador entre The Strongest de Bolivia y Deportivo Táchira de Venezuela.

El partido de vuelta se jugará el jueves 26 de febrero en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 7:30 p. m. (hora colombiana), donde buscarán sellar la clasificación ante su público.

En cuanto al Poderoso, el camino está definido. El elenco paisa viajará a Montevideo para medirse con Liverpool en el estadio Alfredo Víctor Viera el 17 de febrero, partido programado para las 7:30 p. m. hora colombiana (9:30 p. m. hora uruguaya).

La serie se definirá una semana después, el 24 de febrero, en el estadio Atanasio Girardot, donde el DIM buscará hacer valer su localía y avanzar a la siguiente ronda.

Lo que viene si los colombianos avanzan

Si el Pijao y el Decano logran superar sus respectivas llaves, accederán a la fase 3 de la Copa Libertadores, etapa en la que se definirán los últimos cuatro cupos a la fase de grupos.

Avanzar esta instancia no solo representa la continuidad en la competencia más prestigiosa de Sudamérica, sino también un ingreso significativo de recursos económicos provenientes de la Conmebol, vitales para la consolidación de proyectos deportivos a largo plazo.

Ambos equipos tienen casi un mes para ajustar detalles tácticos, recuperar jugadores y llegar en plenitud de condiciones a lo que podría ser el partido más importante del semestre. La ilusión de continuar en carrera y de representar al fútbol colombiano en la élite continental es el principal motor de sus preparativos.

Actualidad en la Liga BetPlay: prueba de fuego antes de la Libertadores

Tolima sorprendió a Junior y lo venció en casa del Tiburón - crédito @JuniorClubSA / X

El presente en la liga local también es determinante para medir el pulso de los conjuntos. Deportes Tolima inició la Liga BetPlay 2026 con una victoria contundente, superando 0-2 como visitante a Junior de Barranquilla el 18 de enero. Ahora, el equipo de Lucas González buscará prolongar su buen momento en casa cuando enfrente a Alianza Petrolera el viernes 23 de enero.

Por su parte, Deportivo Independiente Medellín no tuvo el mejor arranque y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Pasto. El club de Restrepo deberá buscar la recuperación frente a Deportivo Cali en Palmaseca el sábado 24 de enero, un partido clave para retomar confianza antes del reto internacional.